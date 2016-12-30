〈台北都會〉元旦升旗估湧萬人 淡水老街交管
2016-12-30
〔記者李雅雯／新北報導〕民政局將在淡水金色水岸舉辦元旦升旗典禮暨古蹟健走活動，捷運全線四十二小時不收班，徹夜營運，主辦單位預估當天至少將有萬人湧入淡水。淡水警分局規劃淡水老街（中正路）進行交通管制，禁止車輛行經，並呼籲民眾多利用大眾交通工具。
當天上午六點到中午十二點管制
交通管制範圍為中正路八巷口到文化路口、真理街和馬偕街、中正路一段六巷口到文化路口，管制時間為當天上午六點到中午十二點，管制範圍內，除了公務需求、住戶用車或緊急狀況外，車輛都禁止通行，彈性放行機車；當天上午八點以前，原本僅能單側停放機車的淡水老街，開放雙側皆可停，八點開始嚴加禁止機車再出入。
淡水警分局交通組長陳重華指出，交通管制時間長達六小時，因為活動集合地點在金色水岸，考量後續疏散動線，淡水老街六點就開始禁止汽車、八點開始禁止機車進出；保守估計該活動將有一萬人參加，捷運淡水站周邊實際上僅有六百到八百個停車位，強烈建議民眾搭乘大眾交通工具前往淡水，或者可將車輛停放在捷運紅樹林站，再轉搭捷運到淡水站，若捷運淡水站周邊已無停車空間，警方將會疏導車輛前往漁人碼頭停放。
淡水金色水岸升旗典禮暨古蹟健走活動，預定將從元旦上午七點四十五分開始接力暖場；升旗典禮結束後，民眾可走踏海關碼頭、滬尾砲台、紅毛城或淡水禮拜堂，集滿其中三處戳章，就可回到金色水岸領取元旦紀念品；當日憑蓋章闖關卡，可免門票參觀淡水古蹟博物館轄下各場館。
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