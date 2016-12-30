〈台北都會〉公托聯盟元旦上路證照保母 僅2成有意願
預算暫遭議會凍結 受理報名等前置作業
〔記者何玉華／新北報導〕社會局將於一○六年一月一日推動「公共托育合作聯盟」計畫，部分居家保母仍有疑義，預算暫遭議會凍結，社會局長張錦麗表示，元旦後，先受理有意願加入的私托、保母報名等前置作業，並持續溝通，希望在臨時會提報議會同意後正式推動；只要在明年一月底前加入合作聯盟，都可以追溯一月份的補助。
社會局廿五日與保母座談溝通，雙方仍有歧異；近日調查合作意願，全市私托一百卅二家，約七成一○五家願意加入，證照保母四千四百人，目前僅約兩成八百八十人有意願。
質疑的保母代表指出，政策元旦要上路，保母卻到十一月才知道，最後一場說明會十二月廿五日才結束，時間過於倉促，保母對於內容不清楚，充滿疑慮，包括要求保母簽署意向書，送托的家長才能領到增額補助，若家長喜歡、信任的保母不簽呢？質疑這是有條件的政策，對家長並不公平。
質疑政策的穩定性 且補助條件不如私托
此外，保母雖有退場機制，但對家長來說，保母一退場就不能再領補助，反而造成家長與保母的矛盾，結果保母可能被迫綁約；她也舉其他縣市為例，改朝換代後，新任首長推翻前朝允諾的事項，更讓許多保母對政策的穩定性有疑慮。
這名代表也指出，明年將公告新的收費標準，社會局如何保證保母收費不會受影響，且托嬰中心的收費上限是兩萬元，補助三千元，但現行普遍收費是一萬八千到一萬九千元，豈不是給了托嬰中心漲價的空間；而居家保母的上限一萬七千元，補助給兩千元，條件不如私托，有違平價托育政策的立意。
社會局：一月底前加入都可追溯補助
張錦麗強調，公托合作聯盟希望提高托育品質、支持父母就業，並非社會福利政策，保母若擔心意向書限縮權益，會將內容再簡化，其他歧異繼續溝通；元旦後，希望先辦理私托、保母申請加入等前置作業，與保母溝通的結果提報議會同意後再推動，「只要在明年一月底前加入，都可以追溯補助到一月」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
逾25億元 今年無法通過台北市議會如火如荼審查柯市府明年度總預算，不少爭議性與重大預算難逃被砍命運，包括副市長特別費、廉政委員會、解約卡關的南港機廠土地徵收費等，多筆預算刪減總金額逾廿五億元；據了解，…
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 中國政協隱瞞官方身分來台 入台證遭註銷
- 村里長定位 葉俊榮：半年內提出規劃
- 美耐皿餐具抽驗 半數溶出三聚氰胺
- 回顧2016體壇 10大夯聞
- 《超會賺台灣運動明星》戴資穎867萬 賞金后大勝李宗偉
- 國安局籲退離人員 勿前往中國
- 《小洋裝．小短靴．小派對》2
- 《時間先驅》5
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 偷拍運動婦人PO網嘲笑 猛男遭健身房終生停權
- 《時間先驅》6
- 豬哥亮目睹兒被上銬飆淚 《大釣哥》父愛噴發
- MP鼓鼓澀谷熱舞 哀嚎不舉
- 廖國棟點名選黨魁 江啟臣：沒想過
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT fears split if Hung re-elected
- 元旦起 八方雲集韭菜水餃漲價
- 取消國旅卡？ 政院沒這打算
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China blamed for VAC boss’ Singapore snub
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》7
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》2
- 勇士屠暴龍 續寫119場未連敗
- 冷眼集》放任在野心態竄流 執政當然疲於奔命
- 台灣金融知識指數 亞太區第2
- SBL》台啤5分打敗裕隆 毀了呂政儒4000分紀錄夜
- 合作開發藥品市場 永昕、友華上漲
- 大巨蛋展延經營案 北市府敗訴
- 新北野外育樂協會︰是山友自揪團
- 體驗行動支付 橘子推元旦一元早餐
- 酒駕撞死人 擬立法洗被害者遺體
- 少子化海嘯襲 大專教師恐萬人失業
- 浩子切了阿翔 驚傳暫退演藝圈
- 《錶王傳奇》2
- 《時間先驅》2
- 〈國際現場〉美時尚品牌Kate Spade傳求售
- 立院臨會拚6大案 林揆：速過總預算
- 防霾伏！ 明年汰除30萬輛二行程機車
- 下週油價 預估漲3到4角
- 辦刁婦「大快人心」花圈謝警像靈堂？
- 炸彈攻擊殺縣官 新疆4嫌遭擊斃
標題：〈台北都會〉公托聯盟元旦上路證照保母 僅2成有意願
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email