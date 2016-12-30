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〈台北都會〉公托聯盟元旦上路證照保母 僅2成有意願

2016-12-30

預算暫遭議會凍結 受理報名等前置作業

〔記者何玉華／新北報導〕社會局將於一○六年一月一日推動「公共托育合作聯盟」計畫，部分居家保母仍有疑義，預算暫遭議會凍結，社會局長張錦麗表示，元旦後，先受理有意願加入的私托、保母報名等前置作業，並持續溝通，希望在臨時會提報議會同意後正式推動；只要在明年一月底前加入合作聯盟，都可以追溯一月份的補助。

社會局廿五日與保母座談溝通，雙方仍有歧異；近日調查合作意願，全市私托一百卅二家，約七成一○五家願意加入，證照保母四千四百人，目前僅約兩成八百八十人有意願。

質疑的保母代表指出，政策元旦要上路，保母卻到十一月才知道，最後一場說明會十二月廿五日才結束，時間過於倉促，保母對於內容不清楚，充滿疑慮，包括要求保母簽署意向書，送托的家長才能領到增額補助，若家長喜歡、信任的保母不簽呢？質疑這是有條件的政策，對家長並不公平。

質疑政策的穩定性 且補助條件不如私托

此外，保母雖有退場機制，但對家長來說，保母一退場就不能再領補助，反而造成家長與保母的矛盾，結果保母可能被迫綁約；她也舉其他縣市為例，改朝換代後，新任首長推翻前朝允諾的事項，更讓許多保母對政策的穩定性有疑慮。

這名代表也指出，明年將公告新的收費標準，社會局如何保證保母收費不會受影響，且托嬰中心的收費上限是兩萬元，補助三千元，但現行普遍收費是一萬八千到一萬九千元，豈不是給了托嬰中心漲價的空間；而居家保母的上限一萬七千元，補助給兩千元，條件不如私托，有違平價托育政策的立意。

社會局：一月底前加入都可追溯補助

張錦麗強調，公托合作聯盟希望提高托育品質、支持父母就業，並非社會福利政策，保母若擔心意向書限縮權益，會將內容再簡化，其他歧異繼續溝通；元旦後，希望先辦理私托、保母申請加入等前置作業，與保母溝通的結果提報議會同意後再推動，「只要在明年一月底前加入，都可以追溯補助到一月」。

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  • 新北市推動私托、保母加入「公共托育合作聯盟」，提供送托聯盟的家長增額補助。（記者何玉華攝）

    新北市推動私托、保母加入「公共托育合作聯盟」，提供送托聯盟的家長增額補助。（記者何玉華攝）

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