| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉宜縣府推生鮮i-code 綠博先試辦

2016-12-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府與日本公司合作，為縣內生鮮產品業者及通路導入i-code編碼技術，透過編碼可蒐集消費行為資料，形成大數據資料庫，掌握產品資訊減少資源浪費；縣府昨簽署合作備忘錄，明年三月先於綠博試辦，再推廣至縣內生鮮賣場及農漁會，讓宜蘭成為第一個導入日本i-code編碼技術的縣市。

縣長林聰賢九月至日本沖繩考察，參觀IDS公司了解i-code編碼技術，決定引進宜蘭；昨與日本IDS代表取締役社長山川朝賢、台灣NTT總經理惠木教文、宜蘭大學校長吳柏青及喜互惠生鮮超市董事長朱儒文等人，共同簽署合作備忘錄。

林聰賢說，透過i-code編碼技術可蒐集消費者購買的商品種類、數量、時間等資料，形成大數據資料庫，只要產品編碼掃過就能掌握銷售情況，讓業者可在最適當時機推出適合產品，不再因生產過剩造成浪費。

宜蘭縣農漁業的生鮮產品年產值一百一十五億，林聰賢表示，業者如能透過大數據，了解產品面臨的問題，提出更好銷售方案，就能提升產品附加價值，i-code編碼技術明年三月將於綠博綠色市集試辦，再推廣至全縣的生鮮超市及農漁會。

喜互惠在全縣有十八間分店，董事長朱儒文說，超市一年因賣不出去而壞掉的生鮮產品約三千萬元，是很嚴重的浪費，希望透過新技術導入改善。

廣告
  • 縣府與日本公司合作，導入i-code編碼技術，將於明年三月綠博綠色市集先行試辦。（記者林敬倫攝）

    縣府與日本公司合作，導入i-code編碼技術，將於明年三月綠博綠色市集先行試辦。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹市籌建兒童醫院 可招商了

專責兒醫 醫學中心級新竹市議會昨天審議通過「新竹市兒童醫院後續辦理招商案」，將由市府推動興建。多數議員希望定位為專責的兒童醫院，而不是綜合型…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：〈北部〉宜縣府推生鮮i-code 綠博先試辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.