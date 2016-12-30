〈北部〉宜縣府推生鮮i-code 綠博先試辦

2016-12-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府與日本公司合作，為縣內生鮮產品業者及通路導入i-code編碼技術，透過編碼可蒐集消費行為資料，形成大數據資料庫，掌握產品資訊減少資源浪費；縣府昨簽署合作備忘錄，明年三月先於綠博試辦，再推廣至縣內生鮮賣場及農漁會，讓宜蘭成為第一個導入日本i-code編碼技術的縣市。

縣長林聰賢九月至日本沖繩考察，參觀IDS公司了解i-code編碼技術，決定引進宜蘭；昨與日本IDS代表取締役社長山川朝賢、台灣NTT總經理惠木教文、宜蘭大學校長吳柏青及喜互惠生鮮超市董事長朱儒文等人，共同簽署合作備忘錄。

林聰賢說，透過i-code編碼技術可蒐集消費者購買的商品種類、數量、時間等資料，形成大數據資料庫，只要產品編碼掃過就能掌握銷售情況，讓業者可在最適當時機推出適合產品，不再因生產過剩造成浪費。

宜蘭縣農漁業的生鮮產品年產值一百一十五億，林聰賢表示，業者如能透過大數據，了解產品面臨的問題，提出更好銷售方案，就能提升產品附加價值，i-code編碼技術明年三月將於綠博綠色市集試辦，再推廣至全縣的生鮮超市及農漁會。

喜互惠在全縣有十八間分店，董事長朱儒文說，超市一年因賣不出去而壞掉的生鮮產品約三千萬元，是很嚴重的浪費，希望透過新技術導入改善。