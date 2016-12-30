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〈北部〉豬心開啟科學夢 宜中郭宇恆全國賽獲獎

2016-12-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕教育部辦理的學科能力競賽全國決賽，宜蘭高中共七名同學參與，高三林華恩獲地球科學二等獎、郭宇恆獲化學科三等獎。郭宇恆因為一顆豬心啟蒙，讓他喜歡上實驗，進而對化學產生興趣。

學科能力競賽全國決賽分成數學、物理、化學、生物、資訊及地球科學等科目，有筆試、口試及實作等，郭宇恆去年在地區賽筆試以一題之差飲恨，未能進入決賽，這次得獎又驚又喜。

「一顆豬心開啟了我對化學的興趣！」郭宇恆說，父親是自然老師，有次在家中實驗解剖豬心，在旁觀看的他覺得有趣，開始投入研究生物，對實驗過程很感興趣，一頭栽進化學天地，每天會花兩小時實驗，有時整天泡在實驗室，準備比賽時，實驗及實作項目是強項，但未來不會朝化學領域發展，目標是讀醫學系當醫生。

林華恩則表示，看颱風報導時，對於如此強烈的天氣狀況感到好奇，開始上網查詢相關資料，逐漸產生興趣，去年得失心重，口試時很緊張，沒辦法在全國決賽獲獎，今年因準備學測，重心沒放在競賽，抱著學習心態參與，緊張感下降加上有去年經驗，表現相對好，未來想就讀地球科學相關科系，朝研究大氣科學邁進。

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  • 宜蘭高中今年有7名學生參與學科能力競賽全國決賽，其中林華恩（前排左三）及郭宇恆（前排左四）分別在地球科學科及化學科得獎。（記者林敬倫攝）

    宜蘭高中今年有7名學生參與學科能力競賽全國決賽，其中林華恩（前排左三）及郭宇恆（前排左四）分別在地球科學科及化學科得獎。（記者林敬倫攝）

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