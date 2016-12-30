〈北部〉龜山島新建基地台 NCC點頭

2016-12-30

環團憂破壞景觀、生態

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕頭城鎮公所爭取在龜山島新設基地台，國家通訊傳播委員會（NCC）昨會勘後初步同意；對此，荒野保護協會宜蘭分會指出，基地台若過大或過多，將影響龜山島景觀，頭城鎮民代表林詩穎則說，建基地台有無負面影響，公部門需好好評估；公所表示，基地台還在設計，量體不會很大，沒有影響景觀及環境的問題。

頭城鎮民代表會十一月初通過提案，龜山島只有中華電信的基地台，訊號不足、通訊不便，建議邀集其他電信業者，一起在島上利用鎮有土地建置新的基地台。鎮公所、鎮民代表及NCC官員昨至龜山島勘查，了解建置可行性，NCC官員已初步同意。

鎮公所近期將提出相關計畫，預計最快明年六月設置完成，相關經費則由NCC補助；提案的鎮代楊碧村說，島上只有中華電信業者，對登島遊客及附近作業漁民而言，在使用手機上非常不便，所以才會希望建置新的基地台，滿足島上通訊需求。

荒野保護協會宜蘭分會秘書王俊明表示，基地台衍生出的電磁波問題，對人體、環境及生態是否有害，目前還沒有實際科學證據能證明，但如果基地台量體過大，可能會影響當地景觀。

頭城鎮民代表林詩穎指出，增加島的通訊需求確實有必要，但公部門若能在龜山島基地台增設前，先對島上生態保育是否有負面影響做評估並對外說明，民眾便利需求與自然生態如何和平共存，需要大家共同努力。

頭城公所：站體會融入環境

鎮公所回應，基地台要如何設置目前還沒有定案，會盡量以融入當地環境的方案進行，同時基地台量體不會很大，對於景觀不會有太大影響。