〈北部〉宜蘭僅2成5接管 污水下水道使用費緩徵

2016-12-30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣污水下水道使用費依規定須於明年元旦開徵，每度五元、隨水費徵收，以一般家戶月均用水量三十度計算，每月要繳一百五十元，目前完成接管的四萬餘用戶全數納徵；不過，這項政策出現變化，全縣只宜蘭與羅東系統接管，兩地接管率皆不到六成，全縣接管率甚至只有約兩成五，考量政策一致性與公平性，縣府決定緩徵。

各系統接管率逾7成再開徵

污水下水道使用費開徵就要上路，縣長林聰賢昨與工務處長陳春錦等人討論後，拍板「緩徵」且緩徵沒有時間點；林聰賢認為，每個月一百五十元雖然不多，但政策要考量一致性與公平性，不能讓守法者感覺受到懲罰，也就是說，配合政策接管的反而要繳使用費，不配合接管或未接管用戶反而不用繳，這樣的作法不公平，應等到各系統接管率拉高至七成或八成，再考慮開徵。

陳春錦說，全國只有台北市與高雄市收費，新竹、嘉義與桃園只針對事業用戶收費，並未全面開徵，宜縣緩徵沒有時間點，看接管率再決定，雖然自治條例規定元旦施行，但這屬行政裁量，只是「緩徵」並非不徵，沒有適法性的問題。

宜蘭縣污水下水道應接管戶數共十七萬戶，分成宜蘭、羅東、礁溪、頭城、三星與蘇澳等六大系統，民國九十五年開始針對宜蘭與羅東佈線接管，迄今宜蘭接管率五十八％、羅東接管率五十七％，其他系統仍在辦理水資源中心用地取得說明會，總計全縣接管率僅有兩成五，縣府希望在民國一百一十五年完成全縣接管。

宜蘭縣政府訂定「宜蘭縣污水下水道使用費徵收自治條例」，經議會審查通過訂頒明年一月一日施行；該條例明訂污水下水道使用費每立方公尺（度）不得超過五元，也就是要在明年元旦開徵使用費。縣府指出，目前一度廢水處理費用約九元，全年須支出七千萬元，對用戶端收取五元使用費，這只是部分負擔，其他仍由政府補助。

縣府工務處指出，宜縣污水下水道使用費將隨水費徵收，平均每戶每月用水量約三十度，宜縣已有四萬多戶完成接管，每度五元，每月約須繳交一百五十元使用費。