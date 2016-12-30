〈北部〉金門查獲 疑中國走私茶78公斤

2016-12-30

〔記者吳正庭／金門報導〕金門岸巡總隊昨天宣布查獲一批疑走私中國的茶葉「鐵觀音」七十八公斤。研判應是為「趕辦」年貨探路之舉，全案已依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」，函送財政部關務署高雄關金門辦事處裁處。

岸巡總隊二十八日下午於料羅港淺水碼頭，執行貨物拆檢勤物時，在準備運往高雄港貨物中，發現一批疑似走私自中國的鐵觀音茶葉，經清點共十六包，合計約七十八公斤。

岸巡總隊指出，年關將屆，這批茶葉很有可能是私梟先以少量私貨「探路」，後續可能還有私貨，將加強防範查察。