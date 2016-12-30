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〈北部〉潮境公園元旦升旗 城隍廟送發財金

2016-12-30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府將在潮境公園舉辦元旦升旗典禮，基隆護國城隍廟將在現場發放五千份五元Q版財神爺發財金，期盼民眾在新年第一天就能好運連連，財運旺旺。

城隍廟人員表示，拿到發財金的民眾，可以回到位於忠一路上的城隍廟，將發財金過火後，再用手摸財神爺的鬍鬚，象徵事事順利轉財運，財源滾滾好運一直來。

廟方人員指出，按往年習俗，城隍廟發放發財金是在農曆正月初三，今年為了市府在潮境公園的元旦升旗典禮，所以決定提前發放。

社會處長吳挺鋒表示，市府明年的元旦升旗典禮，特別安排撼動H.D.A特技團演出，他們曾受邀在總統府和國家兩廳院演出，深受好評；更重要的團員中多數是基隆子弟，團員對於能在自己的故鄉、在鄉親眼前演出更具意義。

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  • 基隆市政府元旦當天在潮境公園舉辦升旗典禮，基隆護國城隍廟將在現場發放五元Q版財神爺發財金。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府元旦當天在潮境公園舉辦升旗典禮，基隆護國城隍廟將在現場發放五元Q版財神爺發財金。（記者俞肇福攝）

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