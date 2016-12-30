〈北部〉第二條快捷公車 今正式上路

2016-12-30

〔記者俞肇福／基隆報導〕讓暖暖地區民眾等待許久的基隆市第二條快捷公車一○八八「暖暖-南港車站」線今天正式通車營運；為了慶祝通車營運，基隆客運今天起一連七天，推出買一送一活動。

一連七天 推出買一送一

基隆市長林右昌昨在通車典禮致詞表示，感謝公路總局的協助，讓市府一年開通一條快捷公車，在業者的大力支持下，相信未來營運榮景可期。

將再推出第三、四條快捷公車

林右昌說，過去他提出城際快捷公車構想時，被很多人潑冷水，但他相信只要願意努力、提出正確方法，沒有什麼困難是無法解決的，在市府的努力之下，台北市政府也願意釋出黃金路權，再加上交通部及公路總局也願意給予協助，突破許多法規限制，市府會繼續加油，再推出第三、第四條快捷公車路線。

針對地區民眾日前反映擔心會減班，交旅處表示，本條路線由於初期運量不易預估及掌握，因此在正式營運後，市府會和客運業者保持密切聯繫，針對每月的運量情況、在六個月後檢討調整，以滿足民眾使用公共運輸的需求。

一○八八「暖暖-南港車站」快捷公車，車上可使用悠遊卡、一卡通與happy cash卡，還有USB插座供乘客手機充電，希望提供乘客優質服務。