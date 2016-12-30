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〈北部〉參與社區規劃 長者不落人後

2016-12-30

記者盧賢秀／專題報導

年輕人投入社區規劃工作，年長者看了揪感心，站出來力挺，呂福鴻和陳淑美這對退休夫妻，大老遠從新店乘車來參加基青陣活動，從不缺席；蕭高罔和劉高菜八旬姐妹花，還到學校教做草鞋，讓年輕人做得更有衝勁。

呂福鴻和陳淑美這對七旬夫妻，從廣播中獲得梓桑文化祭訊息，參加之後，很高興年輕人把文化古蹟活動辦得這麼，兩人繼續投入磁磚彩繪基隆八景，畫了五個多月，沒有缺席，陳淑美說，看到年輕人這麼有心做，覺得有希望。八景作品已經完成，有空閒時，他們夫妻倆還特地來基隆吃小吃，再去梓桑巷看看他們畫的磁磚。

蕭高罔和劉高菜這對八旬姊妹，保存打草鞋傳統技藝，只要辦活動她們樂於教民眾打草鞋，還不辭辛苦到德和國小教小朋友做草鞋、說草鞋的故事，蕭高罔還跟青春逗年輕人研究，做「迷你」草鞋，希望把草鞋文化直傳下去。

市議員張芳麗，年輕人和長者，應該相互結合，做出來的成果才符合地方需求。參與社區規劃師十餘年的議員鄭林清良，建議應將十多屆社區規劃師整合分類，大家集思廣益、整體規劃，讓社區規劃成果有延續性，有助於基隆整體發展。

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  • 呂福鴻和陳淑美這對7旬夫妻，參加基青陣磁磚彩繪不缺席，行動支持年輕人。 （記者盧賢秀攝）

    呂福鴻和陳淑美這對7旬夫妻，參加基青陣磁磚彩繪不缺席，行動支持年輕人。 （記者盧賢秀攝）

  • 蕭高罔80多歲了，做大小草鞋推廣傳統技藝。（記者盧賢秀攝）

    蕭高罔80多歲了，做大小草鞋推廣傳統技藝。（記者盧賢秀攝）

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