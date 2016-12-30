〈北部〉年輕人齊打拚 深耕社區保留文化
記者盧賢秀／專題報導
基隆市近年有不少年輕人投入社區規劃與營造工作，以年輕人的專業和熱情，融合在地特色，讓社區活絡起來，住的舒適之外也帶動小區經濟。
張之豪、陳立儀、趙佩雯和馬浩鈞等，是基隆在地人或在基隆工作的年輕人，他們因為太陽花運動和割闌尾事件結合，成立基隆青年陣線社團，找回基隆的古厝和歷史文化。
兩年來他們挽抽打掃整理廟口附近的歷史建築許梓桑古宅，找回典雅古厝，連續兩年舉辦梓桑文化季，從市集、社區講座到導覽小旅行，現在很多人到廟口都會走到許梓桑古宅，讓隱藏版古厝活化起來。
他們也看到基隆中元祭成員面臨斷層的問題，召募高中生與年輕人，訪談耆老、道長、文史工作者，走訪廟宇、北管樂團，記錄典故、錄製影像，同時訓練一批導覽員，把中元祭的故事說給民眾聽。
號召志工 磁磚畫出基隆八景
今年他們號召一群志工，在畫家王傑帶領下，利用假日或晚上，在磁磚上畫出基隆八景：雞山驟雨、獅嶺匝雲、魴頂觀瀑、鱟嶼凝煙、海門澄清、杙峰聳翠、仙洞聽濤、社寮曉日，組合張貼在梓桑巷口的防空洞，找回基隆人的記憶、文化和藝術之美，年輕人默默動手做，活化老社區，也深植在地文化。
小暖蛋青年團隊是以醫生、植物和建築專長的年輕人為主。兩年前李爾喬做醫師學習研究時，在暖暖過港社區做老人安全調查，發現有很多獨居老人，山坡地形和多雨氣候，讓老人不方便外出活動，影響老人家的體能和心理。
關懷老人 傳遞社區醫療概念
目前在台北市立聯合醫院忠孝院區擔任職業醫學科醫師的李爾喬說，不想一直看到長輩因跌倒進出醫院，只能為他們做傷勢處理，思考在醫療端之前能為老人家做些什麼？她和市立聯合醫院仁愛院區放射科醫師魏境含和學建築的郭孟瑜等人，回到社區，傳遞社區醫療的概念，讓老人家活得好。
週末假日 整理荒廢警察宿舍
李爾喬等人，利用週末假日，邀請居民彩繪廊道、講老故事，還動手整理荒廢很久的過港老警察宿舍，打造適合老人生活的空間。他們揮汗清泥土、油漆牆面，還動手做木工，做了桌椅、早餐車和種菜木箱，附近居民看到他們的努力，也主動來做木工、刷油漆，他們也到社區幫老人診斷改善環境。
他們每個月還針對居家照顧者開辦一些醫療和飲食等課程，讓一些家庭照顧者分享經驗、請營養師教做適合長者的飲食，成為居家照顧者支持平台，也讓老人家過得更開心舒適，安享晚年。
青春逗的成員有地政、建築規劃或網路行銷的專業，起初是被外木山漁港美景吸引，因此結合志同道合者來關注被遺忘又迷人的小漁港。
青春逗成員魏孝儒說，這裡大部分以老人和漁民居多，年輕人都在外地工作，他們花了很長的時間陪伴、訪談，融入他們的生活，了解他們的需求。
外木山漁港 清垃圾做彩繪
他們從改造現有環境開始，號召居民利用假日撿拾垃圾，彩繪廢棄鐵罐收集菸蒂；社區入口處有座廢棄的營區崗哨，可以看到整個漁港，早年有軍方盤查，軍方撤離後崗哨閒置，青春逗召集居民一起清除垃圾，動手做木頭魚，拼貼老鷹，漁村的特色一覽無遺，也讓漁村活絡起來。
魏孝儒說，他們也參與當地王船祭，記錄王船祭的民俗文化，也發現漁村八旬阿嬤蕭高罔和劉高菜保存傳統草鞋手藝，訪談記錄草鞋製作過程和故事，除了記錄成冊，還到學校教做草鞋，他們也在研發草鞋文創品。
此外，也陸續舉辦深度小旅行，看山看海、打草鞋，品嚐當地的海產，希望小區經濟能讓在地年青人回到家鄉來。
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標題：〈北部〉年輕人齊打拚 深耕社區保留文化
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