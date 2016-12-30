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〈北部〉299元遊泰安 輕旅泡湯享美食

2016-12-30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕泰安溫泉區在全台溫泉票選中成為泡湯首選之地，縣府文化觀光局從明年一月七日起於泰雅文化園區舉辦為期二個月的「輕旅湯遊泰安」活動，只要二百九十九元就可體驗ＤＩＹ、泡湯、享美食，採網路報名；縣長徐耀昌邀請遊客到泰安鄉泡優質溫泉，體驗泰雅原住民風情。

文觀局昨天在縣府一樓大廳舉辦記者會，表演者身著日本和服大跳溫泉舞，泰安溫泉區內各溫泉會館也秀出以在地食材料理而成的溫泉美食，隨後由徐耀昌、文觀局長邱蓬新等人與貓裏喵共同進行「輕旅湯遊泰安」啟動儀式。

徐耀昌指出，「慢遊貓裏」的八梯次深度輕旅行活動，由專業導覽人員隨車導覽，分為三大主題遊程，包括吃貨輕旅、知性輕旅、親子輕旅，每梯次四十個名額，只要二百九十九元就可體驗ＤＩＹ、泡湯、享受美食。同時一月將推出接駁公車，分別在高鐵及雪霸國家公園管理處搭車，讓遊客遊泰安更方便。

文觀局指出，為加強行銷泰安溫泉，「輕旅湯遊泰安」活動，包括「泰雅趕集」一月七日至一月二十二日每週六、日假日市集及街頭藝人表演，「慢遊貓裏」二月九日、十一日、十二、十六及二十三日共八梯次深度輕旅行，相關資訊可查詢http://www.beclass.com/rid=193a2cb586216937e8c8

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  • 輕旅湯遊泰安活動明年一月七日登場，昨天舉行啟動儀式，縣長徐耀昌（右三）邀民眾泡湯、享美食。（記者張勳騰攝）

    輕旅湯遊泰安活動明年一月七日登場，昨天舉行啟動儀式，縣長徐耀昌（右三）邀民眾泡湯、享美食。（記者張勳騰攝）

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