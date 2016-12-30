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〈北部〉頭份未收購電塔地 擬協議價購

2016-12-30

〔記者許展溢／頭份報導〕頭份市興隆里有五十多座高壓電塔，數年前台電公司陸續完成收購原租用地，但有八座未被收購，卅年前只以承租方式使用，居民怒控這一租就是永遠，很不公平；台電昨天與居民召開協調會。新桃供電區營運處輸電副處長梁明福說，將以協議價購方式辦理。

台電昨天在頭份市公所召開「興隆里塔地購置」會議，說明因土地使用承諾書已一次支付補償費，無法再另外給付租金。

部分與會地主認為，此案因年代久遠，時代變遷快速，當時條文已不合時宜，不滿台電怎能以當初「一次性補償金」，便想誆他們。

湯姓地主強調，時空背景不同， 當年台電承租時導致三季無法插秧，台電只以三季農作物補償費代償。更有地主當場大罵，當時台電以強硬方式強占，合約也不同。

頭份市代表羅文豐說，該案已超過卅年，論公平及合理、合法性都有疑慮，希望台電能提出確切資料，彌補地主受損權益。

梁明福強調，經初步協商已達成共識，塔地將以「協議價購方式辦理」，並透過內政部動產交易時價查詢並計算等流程，如過程一切順利，預計十五個月後就能完成驗收、付款，強調會依民眾訴求，逐一了解、處理。

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  • 台電與頭份興隆里地主召開協調會議。（記者許展溢攝）

    台電與頭份興隆里地主召開協調會議。（記者許展溢攝）

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標題：〈北部〉頭份未收購電塔地 擬協議價購


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