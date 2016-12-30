〈北部〉提升註冊率 亞太、育達：將調整科系

2016-12-30

〔記者許展溢／苗栗報導〕頭份市私立亞太創意技術學院、造橋鄉育達科技大學昨天被教育部點名，大學學士班註冊率低於六成，對此，亞太回應，目前正在重整階段，預計新增科系；育達則表示，將針對招生狀況不佳系所進行調整，朝精緻化經營。

教育部公布十七所大學學士班註冊率低於六成學校，第六名的亞太技術學院指出，對此情況一直都很了解，但校內進修部及二技部分，招生情況非常好。

亞太︰正重整中 將新增科系

亞太表示，學校屢傳負面評論，但八月新董事進駐，陸續調整校內各項事務，考試院副院長高永光請辭，下月將接任校長，屆時會逐一對外公布未來走向，將有新氣象。

亞太進一步指出，已向教育部提報明年新學期要新增科系，教育部也傾向同意，一切還在重整，強調亞太經歷谷底，正在攀升中。

育達︰規劃新科系 精緻經營

另外，育達被列第十二名，副校長莊謙亮說，部分系所如二技幼保、社工系註冊率平均都達百分之百，至於日間部及進修部所有學制整體註冊率仍有六成左右。

莊謙亮表示，對註冊率不理想科系，新學期將採取調整招生名額，並因應產業人才需求，調整教學資源、規劃新科系。

莊謙亮強調，部分註冊率較低系所，班級人數雖少，但仍會維護學生受教權，未來將採取「轉型」、「精緻化」、「創亮點」策略經營。