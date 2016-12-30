〈北部〉《無三不成禮》民俗工作者：代表完整與自律

2016-12-30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕俗話說：「有一就有二，有二就有三，無三不成禮。」民俗工作者、福祿壽工房負責人張楊表示，數字三，隱含很多範圍，如頭、腦與身體，精神、出生與死亡，過去、現在與未來等，代表完整，象徵和諧與力量。

張楊表示，易經繫辭下云「有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之。」說卦云：「立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義，兼三才而兩之。」三才之語詞即由此而來。天地人為三才，又才與材通，材又可解釋為道，三才即天道、人道、地道。

張楊說，道家的創始人李耳，後人稱為老子，用「道」來說明「宇宙萬物的本質、構成、變化和本原。」老子說：「一生二、二生三、三生萬物。」三就是指天、地、人，含義當然非常廣大。三又「生萬物」，所以，「三」泛指「多數」、「多次」。

張楊說，另，八卦符號各由三劃線條組成，由上而下分別象徵天人地；八卦共有六十四卦，總共也分為三個層次。

張楊說，持續做某件事三年，另一個層面為對自己自律的要求；地方持續辦活動三年，除了對天地人的圓滿，現在人口結構改變人才外流，不失為凝聚地方向心力的來源。