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〈北部〉頭屋堅持續辦 苗縣明年龍舟賽整合難

2016-12-30

縣府曾宣布明年與竹南合作

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣端午龍舟競賽鬧雙包多年，南北拚場的結果，造成想觀賽的民眾與參賽的龍舟隊被迫選邊，可看度相對打折。縣府考量資源整合，曾宣布明年可望與竹南鎮公所合作辦理，但頭屋鄉公所已連續承辦縣龍舟賽兩年，認為「無三不成禮」，堅持至少再辦一年，讓縣府傷腦筋。

頭屋︰至少再辦一年才圓滿

苗栗縣龍舟錦標賽早期曾在頭屋鄉明德水庫辦理，後來改在竹南鎮中港溪出海口，連續舉辦十六年，一○二年起連續兩年，移師三義鄉西湖競技，去年再返回暌違十七年的明德水庫辦理，也連續兩年。

竹南鎮端午有特殊「祭江洗港」夏季媽祖出巡遶境的傳統宗教信仰活動，長年來結合龍舟賽辦理，因此竹南鎮公所雖於一○二年起不再承辦縣龍舟錦標，仍持續自辦龍舟賽，總計辦理龍舟賽已滿廿年。

縣內端午龍舟賽多年來上演南北拚場的戲碼，使得想觀賽的民眾與參賽的隊伍被迫選邊，可看度也相對打折。竹南地區縣議員黃聲全、謝端容都曾在議會要求縣府能回歸竹南鎮辦理。

縣長徐耀昌也表示，曾徵詢與竹南鎮輪流舉辦，不致多頭馬車，節省經費也會更熱鬧，惟竹南鎮公所認為已行之有年，成為地方特色，未來會與竹南鎮合辦。

但頭屋鄉親對此也有意見，認為縣龍舟賽最初就是在明德水庫辦理，且連續兩年於爭取辦理權時，都獲評審青睞，活動也都有聲有色，希望能夠持續在頭屋鄉。

鄉長江村貴也認為，不能因為頭屋鄉沒有縣議員，就忽略頭屋鄉親的聲音，且傳統習俗上「無三不成禮」，辦理大型活動，一次就要連續辦理三年，鄉親希望龍舟賽能留在頭屋，至少再辦理一年，讓活動圓滿。

縣府表示，距離端午尚有半年多，會努力協調，期盼能整合，帶給民眾精彩、豐富的端午龍舟錦標活動。

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  • 竹南鎮公所結合「祭江洗港」習俗，連續廿年舉辦端午龍舟賽。（資料照，記者彭健禮攝）

    竹南鎮公所結合「祭江洗港」習俗，連續廿年舉辦端午龍舟賽。（資料照，記者彭健禮攝）

  • 縣府連續兩年在頭屋鄉明德水庫舉辦縣龍舟錦標賽。（資料照，記者彭健禮攝）

    縣府連續兩年在頭屋鄉明德水庫舉辦縣龍舟錦標賽。（資料照，記者彭健禮攝）

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