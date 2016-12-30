〈北部〉竹縣》國小男導師暴走 嗆殺女同事全家

2016-12-30

帶學生外出受阻暴怒

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣某國小一名男導師二十七日未經報備，就要帶學生出校門買東西，經生活輔導組女組長通報，被警衛制止。男導師不滿，找女組長質問，竟怒嗆「我找兄弟來殺妳全家」，女組長當場嚇哭。有家長質疑男導師已不適任。

校方說，除了向縣府教育處呈報，也初步同意男導師先請長假省思，再考慮是否申請調校、改變環境。

校方說，二十七日這名男導師要帶一名學生到學校旁店家買東西，生活輔導組長得知後，認為導師未報備，並擔心學生安全，基於職責通報警衛，要求不要開門。

男導師疑因覺得面子掛不住，氣得找組長質問。校方說，由於兩人過去在業務上曾有嫌隙，導師可能因為積怨，一時情緒失控而口出惡言 ，女組長受到驚嚇，當場落淚痛哭。

事後道歉請長假省思

校方說，女組長有年幼孩子，擔心自己和小孩安危，告訴丈夫這件事。隔天其夫到校關心，經校長、主任等居中協調，男導師坦承有說威脅的話，對自己不當的衝動言行感到懊悔，當場向女組長鞠躬道歉，也主動提議請長假，甚至辭職以示負責。

有家長質疑已不適任

對於有家長質疑這名男導師已不適合為人師表，校方說，男導師已任教十多年，從軍人轉考教職，個性強、說話直，但教學算是認真，與學生互動良好，過去未曾發生類似情事。

不過，校方說，上課期間未經報備帶學生出校門就是不對，恐嚇更是惡行，導師昨起已向校方請長假。女組長則因身心壓力，昨也請假未到校。雙方暫時冷靜，避免碰面。