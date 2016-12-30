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〈北部〉竹市》寒士尾牙紅包 「攤販之子」慨捐

2016-12-30

林良琪送暖 30萬紅包

〔記者洪美秀、蔡孟尚／新竹報導〕新竹市攤販協會理事長林良琪得知創世與人安基金會舉辦的「寒士尾牙」活動尚缺經費，不但捐出六十個五百元紅包，更免費開放場地讓基金會舉辦公益演唱募款。

掌理一千五百多個攤位的林良琪，六歲就跟著爸爸騎腳踏車在路邊擺攤賣襪子等用品，他未忘記小時候在路邊吹寒風賣襪子的苦日子，長大後總是行善助人 。

身為攤販之子，他了解攤販業者的辛苦，如今掌理樹林頭、中正台夜市及竹蓮市場、後站夜市和中正市場等一千五百多個攤位，林良琪對弱勢社福團體或低收入戶，總是來者不拒，每年捐助金額近百萬元。

逛中正市場 捐百元聽歌

林良琪免費開放中正市場一樓場地，做為創世基金會「週末live享樂」表演場地。接下來每個週末，民眾逛中正市場，捐一百元就可聽到想聽的歌，義助寒士尾牙宴。

長榮贈電腦 偏鄉助學

此外，長榮海運透過張榮發基金會捐贈十五台伺服器及一百台個人電腦給新竹縣十七所學校，總價超過一百三十萬元。縣長邱鏡淳感謝長榮海運協助提升偏鄉學校的數位教學，造福三千三百多名學童。

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  • 新竹市攤販之子林良琪（中）掌理1500多個攤位，傳承父親攤販哲學，助人不落人後，捐出60個500元紅包給「寒士尾牙」活動。（記者洪美秀攝）

    新竹市攤販之子林良琪（中）掌理1500多個攤位，傳承父親攤販哲學，助人不落人後，捐出60個500元紅包給「寒士尾牙」活動。（記者洪美秀攝）

  • 長榮海運透過張榮發基金會昨天捐贈15台伺服器及100台個人電腦給新竹縣學校，縣長邱鏡淳（後排中打紅領帶者）和學童們開心收下。（記者蔡孟尚攝）

    長榮海運透過張榮發基金會昨天捐贈15台伺服器及100台個人電腦給新竹縣學校，縣長邱鏡淳（後排中打紅領帶者）和學童們開心收下。（記者蔡孟尚攝）

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