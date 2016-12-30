〈北部〉竹市》愛心食材平台 供應社區食堂

2016-12-30

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府昨天啟動「愛心食材平台」，號召愛心蔬果商捐贈，每個月提供約五百公斤蔬果讓社區食堂認領，預計有千名長者受惠。

市府社會處說，愛心食材平台由新竹農產運銷公司提供場地，蔬果攤商捐贈剩餘食材，再由社區關懷據點志工到場領取，若當週仍有剩餘食材，將透過社區據點提供弱勢家庭。

社會處說，市府要為市民撐起愛心傘，近期推出「微型保險」保障低收入戶；由台積電、華碩合作捐贈一百台電腦給弱勢家庭；再加上「愛心食材平台」成立，希望結合民間力量，照顧弱勢市民。

市長林智堅說，愛心食材平台成立後，供應給新竹市二十六個社區發展據點，不但服務擴大、蔬果數量增加為每週五百公斤，更週週舉行社區食堂認領，讓弱勢家庭與長者受惠。