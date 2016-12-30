〈北部〉竹市籌建兒童醫院 可招商了

2016-12-30

專責兒醫 醫學中心級

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會昨天審議通過「新竹市兒童醫院後續辦理招商案」，將由市府推動興建。多數議員希望定位為專責的兒童醫院，而不是綜合型醫院，期許成為醫學中心級的醫院。

新竹市衛生局說，未來兒童醫院目標成為桃竹苗地區兒童醫療中心，提供各層級醫療機構的罕病與重難症病童轉介照護，讓有急重症孩子的家長不必南北奔波，也能滿足兒童急診、早期療育及三歲以前兒童預防接種和門診等需求。

對於兒童醫院是否設產科或婦科，多數議員認為，兒童醫院量體不大，不應再增加婦科，避免成為綜合型醫院。

不過，也有議員認為，新竹市每年有五千五百名新生兒，如果設產科，恐壓縮兒童病床，但若沒有產科，早產兒很難被照顧到。

不少議員也對興建時程提出質疑，包括何時興建與完工？不要演變成沒有醫院願意興建；也要求兒童醫院應該是醫學中心級，並應徹底解決過去家長最頭痛的夜間急診與急重症救治等問題。

議會通過 促加速興建

議長謝文進說，綜觀議員的意見，多數認為本案初期營運應是以兒童為醫療主體的兒童醫院，未來行有餘力，再考量是否加設婦產科，畢竟產婦與兒科息息相關、密不可分，但絕對不能為了擴大營利，發展成為綜合醫院。

謝文進說，市府在本案通過後，應加速推動興建時程，符合市民需求。

200床以上 24小時急診

衛生局說，兒童醫院規劃目標為醫學中心級兒童醫院，量體為總病床兩百床以上，提供二十五科醫療服務，核心任務是提供重症及難症醫療照護，並擔負二十四小時兒童急診專責醫院任務，解決新竹市長期以來兒童夜間急診問題。