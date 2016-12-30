〈北部〉《106學年度優免入學擴大方案》基本保障入學名額 提高到6％

2016-12-30

〔記者陳昀／桃園報導〕市府教育局昨天宣布擴大一○六學年度桃連區優先免試入學方案，將基本保障入學名額從應屆畢業人數的五％提高到六％，並將公立高中職的部分專業群科與私立高中納入優免增額，鼓勵就近就學，預估以優免錄取高中的學生，能從去年的一六一七人，成長到一八九二人。

現行的基本保障名額包含武陵高中、中大壢中提供全市每所國中一個名額，桃園高中、陽明高中提供北區（桃園、大溪、復興、八德、龜山、蘆竹、大園）每所國中二個名額，內壢高中與中壢高商（綜合高中）提供南區（中壢、平鎮、楊梅、龍潭、觀音、新屋）每所國中二個名額，其餘名額由各國中所在行政區的公立高中提供，而新屋高中一○六學年度招生，將提供新屋區優免名額。

教育局長高安邦表示，除了基本保障名額，新方案多所學校都會增加固定名額，分別為：大園國際高中提供每所國中各一名額，桃園高中、陽明高中提供北區每所國中各一名額，中大壢中、內壢高中與中壢高商各提供南區每所國中各一名額；專業群科部分，壽山高中的國際貿易科、應用外語科提供北區每所國中各一名額，中壢家商應用外語科提供南區各國中一個名額，北科附工（原桃園農工）所有類科提供全市每校一個名額，各校分配到的科別將以電腦亂數抽取。

此外，十所私立高中普通科及綜合高中也需提供名額，最高可分配每所國中二個名額。

高安邦表示，全市模擬測驗都已完成，明年一月八日至十六日進行學生選填模擬志願，二月十三日公布模擬分發結果。