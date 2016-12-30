〈北部〉整修人行道 市府明年再砸2.6億

2016-12-30

〔記者鄭淑婷／八德報導〕八德區大成國中、五三工兵群營區周邊的人行道，因喬木樹根導致鋪面隆起、不平，民眾反映要求改善，市府投入一千九百萬元重整一．六公里的人行道已經完成，身障民眾體驗後讚許「順暢無阻」，市長鄭文燦表示，用一千九百萬元換得學生的安全很值得，市府明年將再投入二．六億元，改善多處人行道。

市府養護工程處指出，八德區大忠街、和平路、忠勇街、忠勇街六十巷是大成國中及大忠國小學生通學的重要路段，因喬木樹根生長導致人行道鋪面隆起，今年八月發包施作人行道高壓透水磚鋪設、樹根斷根設置導根板、無障礙斜坡道，總長一．六公里路段、工程費一千九百萬元，另設置座椅供民眾休憩。

養護工程處表示，今年已辦理七案人行道改善工程，包括中壢區中央東、西路，蘆竹區南山路二、三段、大竹路，桃園區中平路周邊、慈文國中，中壢區環中東路、西園路，八德區大成國中周邊，其中西園路、大成國中周邊已完工，其餘可於明年上半年完工。

鄭文燦昨天與市議員蔡永芳、呂林小鳳、呂淑珍視察八德區的完工路段，他表示，桃園市過去的人行道做得太少，市府於去年、今年陸續投入預算整修，明年將再編列二．六億元改善全市的人行道。