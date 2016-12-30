〈中部〉當季食材煮年菜 長輩開心吃

2016-12-30

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原區農會為落實「食在地、享當季」理念，邀請飯店主廚教導廿一個家政班，如何搭配當季新鮮食材，烹煮營養健康的年菜料理，昨日舉行成果發表會，十道精心佳餚讓受邀的豐原關懷據點長輩們吃得開心。農會總幹事蔡森揚說，今年首辦就有好成果，未來將持續舉辦，有興趣民眾也可一起來學習。

市府農業局輔導豐原區農會推廣使用在地、當季食材烹煮健康美味的年菜料理，並邀請僑光科技大學餐飲學系、前全國大飯店行政主廚李阿金老師授課，教導十道年菜料理，包括豆鮪魚沙拉、鮮蝦粉絲煲、春捲、古早味紅燒肉等。十五小時的課程，讓廿一個家政班四十多位代表，學得津津有味。

昨日上午在豐原區農會朴子辦事處舉辦成果發表會，每兩個家政班為一組，共同負責一道菜，一二六位廚師同時辦桌，場面熱鬧無比。現場也邀請豐原十個地方社區關懷據點長輩參與，一同享受年菜，場面溫馨。

農業局長王俊雄也受邀到場品嚐，他表示，為推廣珍惜食材觀念，豐原農會委請專業師資教導製作健康養生的年夜飯，以在地新鮮蔬菜與季節性水果為主要食材，落實「食在地，享當季」的理念，希望能順利推展下去，讓民眾越吃越健康。

豐原農會總幹事蔡森揚也說，現在人雖吃得好，但三高、食安等問題令人憂心，透過烹煮健康養生年菜，讓大家在除夕夜可以吃得健康。