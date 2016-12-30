〈中部〉免費學電腦 銀髮族說好方便

2016-12-30

〔記者張菁雅／台中報導〕市府資訊中心開辦市民免費電腦課程，今年參訓人數超過三千六百人次，超過市府預期，廿九日舉行成果發表會，銀髮族學員都說學會電腦好方便，可以和在國外小孩視訊，出門還能用手機找加油站、餐廳，希望市府繼續辦下去。

資訊中心今年在全市廿九區均開設市民免費電腦課程，且首次與社會局合作，在老人關懷據點開課，就近服務社區長輩，參訓人數超過三千六百人次。為了解學員對課程的需求及建議，資訊中心舉辦徵文活動，並從四百份投稿作品中，選出最精彩的十份，昨天由副市長林依瑩頒發每人一台平板電腦。

六十六歲的鄭錦田表示，他年輕時沒有學過電腦，退休後有時間，希望能多學技能，因此一得知有此免費課程，馬上報名。他的孩子在國外，以前打電話只聽到聲音，現在透過視訊，可以看到小孩，心就安定下來。

六十二歲的簡黃鈴淑則說，課程內容都是生活上用得到，例如，出門可以透過手機找加油站、餐廳、公廁，而她的小孩也在國外，透過GPS可找到小孩的家，利用翻譯工具，不必小孩陪，她在國外也可以自己出門，真的很方便，希望免費電腦課程能繼續辦下去。

林依瑩表示，現在是資訊發達年代，學習變得很重要，今年免費電腦課程共開辦一百七十班，超乎市府預期，很多長輩學會電腦後，生活變得更忙碌，也開啟他們的精彩人生，因此課程會繼續辦下去。