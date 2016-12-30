〈中部〉花縣府跨年活動好遠 中南區自辦

2016-12-30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕再過二天將揮別二零一六年，花蓮縣府將在花蓮市六期重劃區舉辦二天的太平洋觀光節，邀請蕭敬騰等歌手跨年，雖然縣府的跨年「卡司較強」，但中南區鄉鎮包括鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉及玉里鎮也都舉辦跨年晚會活動，有如鄉里親友「聯誼同歡」性質，一起迎向二零一七年。

慶祝新年到，花蓮縣府舉辦橫跨二零一六、一七的跨年暨新年演唱會「太平洋觀光節」，跨年夜主題「獨家天然芳香藝術暨星空秀」，在跨年倒數的時刻施放「天然芳香」藝術，加上三百秒長度的星空煙火秀，陪伴旅客迎向新年。

而卅一日晚上「愛你一起跨年夜」，卡司有袁詠琳、蔣卓嘉、HUSH、陳零九、羅美玲、陶嫚曼、ERIKA、FS、何維健、楊程鈞、小宇、TOP1男子漢，並由GTM（GENTLEMAN）及蕭敬騰壓軸；元旦晚會主題為「9453狂熱夜」，邀請八三夭、鼓鼓、陳彥允、吳汶芳、ASA樂團，並由玖壹壹壓軸。

雖然縣府跨年活動規模盛大，但對於中南區鄉鎮民眾來說還是太遠了！瑞穗鄉跨年晚會將在鄉公所前廣場舉行，主題「在地深耕」，除了開場煙火秀，演出卡司從漢聲文化樂團、Awasado舞蹈團、瑞穗鄉婦女會、瑞穗香功會、瑞穗家政班、客屬會、富源社區鼓隊、寒單爺等全是在地陣容，還有摸彩大方送。

鳳林鎮民廣場也有鎮公所主辦的跨年晚會，現場吃得到熱騰騰的客家米食、還有咖啡、薑茶、爆米花、小點心免費吃，演出陣容則有澎澎、關聰、于櫻櫻、黃金蓮、六合女子樂坊等。

光復鄉公所前也舉辦「雞唱吉祥到、過年財運好」跨年晚會，和瑞穗鄉一樣邀請在地的國樂、舞蹈團體演出，還有瘋狂大摸彩，邀請民眾一起倒數跨年。