〈中部〉花市新興路拓寬 設高牆防軍營「曝光」
2016-12-30
暫定明年5月動工
〔記者王峻祺／花蓮報導〕「花蓮市新興路景觀改善及興闢工程」剛核定第一階段土地徵收補償，預計明年一月底前再完成剩餘近十筆的地上物救濟，並暫定五月發包動工，未來道路主支線交會處除採T型路口，降低交通事故外，還將設高牆，解決拓寬後軍方美崙營區及花蓮看守所內部恐「曝光」的安全疑慮。
總經費高達三億四千萬元的新興路拓寬計畫，過去因經費不足而延宕，歷經花蓮縣政府及市公所各自籌措七千萬元的地方配合款後，終於在今年九月順利推動工程進度，並預計於一百零七年底完工，因應隔年蘇花改通車後引入的龐大車潮。
新興路拓寬主線北起尚志路口、南至瑞美路口，總長九百九十六公尺，將從原本的九公尺道路，拓寬為廿五公尺，長約四百八十九公尺的拓寬支線則自花蓮看守所連接到中興路，因途經國軍花防部後方營區，一度引起軍方關注。
負責規劃拓寬計畫案的隆成工程顧問公司強調，經與營建署及花蓮市公所討論後，主支線交會處將採取T型路口，讓管理與穿越單純化，除會截彎取直外，還將依地勢環境進行高低車道路面設計，並設高牆解決軍方及看守所的安全疑慮。
花蓮市公所建設課表示，道路興闢工程需用土地共計四十八筆，涵蓋用地費、地上物補償、地上物救濟（非合法及自拆獎勵）及道路工程費等，截至今年底，地上物補償已全數完成，預計明年一月將進行地上物救濟核定。
盼能107年底完成
花蓮市長魏嘉賢說，興闢工程設計草圖預計將於明年三月定案、五月發包動工，並盼能在一百零七年底完工，不僅可以強化銜接尚志路與台九線間的東西向聯外道路網，還能有效紓解蘇花改通車後的龐大交通量。
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