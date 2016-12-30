〈中部〉花蓮大專註冊率低 重金、境外拚招生
大漢每月發助學金 估年花4千萬
〔記者花孟璟／花蓮報導〕教育部昨公佈一百零五學年全國公私立大學及技職校院註冊率，全國共計一百五十一科系掛蛋，花蓮包括國立東華大學、私立台灣觀光學院都榜上有名；另台灣觀光學院、私立大漢技術學院日間部則是平均註冊率低於五十％，為搶學生各校紛紛出招，其中大漢還祭出助學金策略，初估將花費四千萬元。
花蓮「註冊率掛零」校系，包括東華大學經濟系、化學系二博士班，及人文與環境碩士學程；台灣觀光學院夜二專觀光旅遊科、夜二技觀光餐旅系共五個系所；至於花蓮地區包括大漢技術學院、台灣觀光學院二所私立技職校院，日間部註冊率都偏低不到五十％，但夜間進修部註冊率則有六、七成的水準。
台灣觀光學院五專註冊率僅廿九點五二％，研究所註冊率五十三％，四技六個系平均註冊率四十七點七三％，但夜二專觀光餐旅科註冊率達八十六％，夜二技的餐飲管理系也有七十六％；而大漢技術學院四技共六科系平均註冊率四十二點％，但流通行銷、土木工程與環境資源二個碩士班，註冊率則分別高達一百％、九十％。
為拚註冊率各校出招！其中，大漢技術學院祭出「每月發助學金」策略，明年起就讀該校日間部學生月領三千五百元助學金，如入學成績達國立大學水準者月領六千元，初估月燒四百萬元，一年就要四千萬元！主秘廖國勳說，學生以後不必煩惱生活費、不用打工，能夠安心求學，明年盼日間部達到一百％的招生目標。
東華穩住大學部 加強招收境外生
東華大學教務長林信鋒說，東華在招生很積極，目前策略「大學部穩住」，短、長期則加強招收境外生，包括到印尼、越南、馬來西亞、印度、越南等東南亞國家播放招生影片，也加強大洋洲、中南美、歐美學生的接觸，未來也希望教育部提高十％境外生的限制。
台灣觀光學院 認不等於辦學績效
至於台灣觀光學院校長劉國成強調，學校財務健全，並不會因為註冊率低，就犧牲教學品質及教師水準，也因此該校畢業生「平均每人有三到五個職缺」可選，他批評教育部公佈註冊率的作法，容易讓外界誤會「註冊率等於辦學績效」，對於學校並不公平。
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標題：〈中部〉花蓮大專註冊率低 重金、境外拚招生
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