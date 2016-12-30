〈中部〉〈元旦迎新制〉學校盼經費不打折
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市十七所國立高中職，明年元旦起將成為「歷史名詞」，明年元旦起改隸市立高中職，面對新制到來，學校有期許，但盼經費及行政效率不打折。
台中市有國立學校指出，以前管理權在中央，如今改為地方政府管轄，最擔心經費是否會大不如前，包括自籌款增加或要多爭取中央競爭型計畫補足相關經費等。
另有學校擔心，以前中央管轄，預算經立法院審核，立委較少直接對上學校，改為地方政府管轄後，高中職校長未來也須到市議會備詢，擔心地方政治力量介入校園。
此外，也有學校指出，以前經費全由國教署經費補助，通過後就撥款，未來爭取經費，中央通常會要求地方也要提出部份配合款，地方提配合款就須經過市議會通過，擔心預算效率會受影響，且預算多寡較難掌控。
更有學校擔心，現行的教育局已往多僅有管理協助國中及小學經驗，雖台中市有九所市立高中，但對高中相關業務較少接觸，在教育局現有人力下，能否協助高中職業務銜接，也有待觀察。
另私立高中職也歸市府管轄，有私立學校則說，對私校來說，經費已往就自食其力居多，但盼改隸地方管轄後，地方政府能尊重私校的辦學空間。
也有部份老師認為，不管改何名稱，只要教師權益及教學品質不受影響，就盡好教師本分，其餘就等時間適應，不會太擔心變革。
也有部份學生及家長則說，入學時是國立，畢業時卻變市立，不知未來畢業證書究竟會拿到何種版本，還有高三生家長說，還是希望能拿到末代國立高中的畢業證書。
教育局長彭富源說，國立高中職及私立高中職改隸後，就是服務，未來會盡力讓教育更好，至於畢業證書部份，已入學的國立高中職學生，未來畢業均會加註原國立名稱。
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