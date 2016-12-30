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〈中部〉收集舊戳印 記錄「國立時代」

2016-12-30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市「國立高中職」即將成為歷史名詞！台中市國立高中職將於明年元月起改隸市立，台中一中迎接新制到來，已刻妥各處室使用的新行政章戳，將以「新印象」揮別「國立時代」，迎接新制啟動。

台中市包括十七所國立高中職，將在明年元旦改隸，因改制將屆，近日各校均忙於公文書資料更新，包括學校印信、教師聘書、公文書函、各單位章戳均須異動，國立名稱即將成為歷史名詞。

台中一中因應改隸需要，近日由學校文書組製作校內行政相關章戳，赫然發現，現行校內各單位行政章戳約近一百枚，但各單位章戳各有特色，有圓形、橢圓形、四方形印，且章戳大小不一。

配合改制市立，舊章戳均要更換，校方開會後決定統一新的章戳形式，因近日有公文往來，舊章還會持續使用到年末。校方趁改制前，把原百餘個舊章戳印，均印下來留作紀念，記錄「國立時代」，未來也將列作校史文物的一部份，另也象徵學校準備好以「新印象」，邁向新局的起點。

台中一中校長陳木柱指出，中一中今年逢建校一○一年，學校從設校時的州立，光復後改為省立、國立至今，吸引中部最優秀學生就讀，代代相承創菁英典範。面對即將改為市立，校方還是會以優良傳統與學風，堅持既有的目標辦學，無論校名怎麼改，一中教育本質不變。

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  • 中一中元旦起改制市立，學校收集百餘個舊章戳印，記錄「國立時代」。 （中一中提供）

    中一中元旦起改制市立，學校收集百餘個舊章戳印，記錄「國立時代」。 （中一中提供）

  • 中一中將改制市立，刻新章以「新印象」迎接新制到來。 （中一中提供）

    中一中將改制市立，刻新章以「新印象」迎接新制到來。 （中一中提供）

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標題：〈中部〉收集舊戳印 記錄「國立時代」


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