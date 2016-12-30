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〈中部〉國立高中職改市立 豐原高中率先更名

2016-12-30

明年元旦起 17校全改市立

〔記者李忠憲／台中報導〕明年起，台中市十七所國立高中職將改隸市立，國立豐原高中昨日率先將校名更名，並舉行揭牌儀式。副市長林依瑩受邀到場，她表示，這是台中教育史歷史的一刻，未來將配合「青年希望工程」政策進行產學合作，讓學生有更多選項。校長匡格非樂觀其成並說，未來學校需要什麼，可就近向市府尋求協助。

「國立」豐原高中昨日上午舉行校名變更揭牌典禮，將於明年一月一日起，改校名為「市立」豐原高中，而台中市共有十七所國立高中職將同步更名。副市長林依瑩、教育局副局長許春梅、豐原高中校長匡格非等人均到場見證，並一同揭牌。

林依瑩說，各縣市均努力讓十二年國教高中職在地化，台中市目前有九所市立高中職及廿二所私立高中職，加上十七所國立高中職明年改隸市立後，共有四十八所高中職由市府管轄。

國立高中職改隸市立後，將結合市府推動的「青年希望工程」產學合作政策，與產業職場連結，讓學生未來發展有更多選項並奠定基礎。高中職未來也將增設技藝班，解決國中藝才班、體育班學生於國中畢業後，無法銜接高中教育的問題。

副市長：教育史歷史性一刻

校長匡格非表示，改隸後，學校與台中市府參與度會更好，領域更寬廣，對學生是加分。譬如台中市舉辦專門性活動如國際志工、社會照顧等，過去因國教署也有大型計畫，學校必須自己辦理。改為市立後，可以完全搭配市府政策，不用多花人力自己做；過去校方有任何問題，都得等國教署派督學，現在市府陽明大樓就在附近，如需要教育局支持協助，可以第一時間獲得幫忙。

有不少家長不知道學校改隸市立，家長劉小姐說，就讀高一的女兒說，國立改市立，學校經費少了許多，不知為何要改名。胡小姐也說，希望改名後，學生受教權利不會因此打折或受損。

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  • 台中市副市長林依瑩（右二）稱這是台中教育史上歷史的一刻。（記者李忠憲攝）

    台中市副市長林依瑩（右二）稱這是台中教育史上歷史的一刻。（記者李忠憲攝）

  • 豐原高中舉行揭牌儀式，改隸市立。（記者李忠憲攝）

    豐原高中舉行揭牌儀式，改隸市立。（記者李忠憲攝）

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