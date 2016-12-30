| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉象鼻蟲寄生 財仔溪30櫻花樹垂危

2016-12-30

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕鹿谷鄉廣興村財仔溪自然生態園區，種植約三百株櫻花樹，近來了無生氣，初估約一成、三十株有枯死之虞，社區志工深入調查後，發現原來是遭象鼻蟲產卵寄生，才導致櫻花樹生命飽受威脅。

八十八年九二一大地震造成山河變色，也讓民眾了解水土保持與生態保育的重要性，鹿谷廣興社區在公所支持下，率先對財仔溪封溪，並種植櫻花、桂花等各種花卉，使得景色、生態變得豐富，有「鹿谷後花園」美譽。

廣興社區巡守隊志工錢聰卿表示，近十年來，社區民眾陸續在園區種植約三百株櫻花樹，包括河津櫻、八重櫻、吉野櫻等品種，惟近來志工們除草時，發現有許多櫻花樹奄奄一息，對農業學有專精的廣興村長黃筆顯，與志工們鋸開部分櫻花樹身，發現樹心裡頭除有大小不一的凹洞，也赫見象鼻蟲的蟲卵、幼蟲。

鄉長黃東灝指出，社區民眾唯恐化學投藥，衝擊財仔溪生態保育成果，幾經討論後，決定以物理治療方法救治或補植，讓櫻花樹早日恢復健康。

農委會特有生物研究保育中心則建議除可學習日本人在樹身張貼雙面膠，以黏性驅蟲外，也可利用瀝青、油漆或廢機油，塗抹在樹身，達到遏止、防護效果。

廣告
  • 鋸開部分櫻花樹身，發現裡頭有象鼻蟲蟲卵、幼蟲寄生。（記者謝介裕攝）

    鋸開部分櫻花樹身，發現裡頭有象鼻蟲蟲卵、幼蟲寄生。（記者謝介裕攝）

  • 鹿谷鄉財仔溪自然生態園區裡櫻花樹呈現奄奄一息。（記者謝介裕攝）

    鹿谷鄉財仔溪自然生態園區裡櫻花樹呈現奄奄一息。（記者謝介裕攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
縣定古蹟林開泰舊宅 家族贈縣府

雲門舞集創辦人林懷民出生地、有「博士窩」美稱的嘉義縣縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」，昨天由林懷民的叔叔林松茂律師代表家族，將產權捐贈給嘉義縣政…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：〈中部〉象鼻蟲寄生 財仔溪30櫻花樹垂危


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.