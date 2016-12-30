〈中部〉象鼻蟲寄生 財仔溪30櫻花樹垂危
2016-12-30
〔記者謝介裕／鹿谷報導〕鹿谷鄉廣興村財仔溪自然生態園區，種植約三百株櫻花樹，近來了無生氣，初估約一成、三十株有枯死之虞，社區志工深入調查後，發現原來是遭象鼻蟲產卵寄生，才導致櫻花樹生命飽受威脅。
八十八年九二一大地震造成山河變色，也讓民眾了解水土保持與生態保育的重要性，鹿谷廣興社區在公所支持下，率先對財仔溪封溪，並種植櫻花、桂花等各種花卉，使得景色、生態變得豐富，有「鹿谷後花園」美譽。
廣興社區巡守隊志工錢聰卿表示，近十年來，社區民眾陸續在園區種植約三百株櫻花樹，包括河津櫻、八重櫻、吉野櫻等品種，惟近來志工們除草時，發現有許多櫻花樹奄奄一息，對農業學有專精的廣興村長黃筆顯，與志工們鋸開部分櫻花樹身，發現樹心裡頭除有大小不一的凹洞，也赫見象鼻蟲的蟲卵、幼蟲。
鄉長黃東灝指出，社區民眾唯恐化學投藥，衝擊財仔溪生態保育成果，幾經討論後，決定以物理治療方法救治或補植，讓櫻花樹早日恢復健康。
農委會特有生物研究保育中心則建議除可學習日本人在樹身張貼雙面膠，以黏性驅蟲外，也可利用瀝青、油漆或廢機油，塗抹在樹身，達到遏止、防護效果。
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