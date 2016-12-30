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〈中部〉合歡山雪季交管 元旦啟動

2016-12-30

〔記者張協昇／南投報導〕為確保合歡山遊客賞雪安全及交順暢，合歡山自明年元旦起至二月廿八日止將實施交管措施，實施路段為台十四甲線大禹嶺至合歡山莊、翠峰至合歡山莊。

交通管制內容包括禁止乙類大客車（二十五人座以上）及三.五噸以上大貨車，行駛台十四甲線大禹嶺（台十四甲線四十一．五K）至合歡山莊（台十四甲線三十三K）及翠峰（台十四甲線十八K）至合歡山莊（台十四甲線三十三K）路段。

另昆陽至合歡山莊路段規劃徒步賞雪區，除公務車及鏟雪車外，禁止各類車輛通行。徒步區賞雪區外未掛雪鏈車進入雪地，得視雪（路）況、路況及車輛性能（具四輪傳動），限制或禁止通行。

若遇遇路面積雪或結冰時，自晚上五時至隔天清晨七時，視實際情況封閉管制路段；至於台十四甲線武嶺至合歡山路段，因坡陡彎急路面極易結冰，靠山崖側禁止停車以維交通順暢及安全。

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