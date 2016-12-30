〈中部〉花海加雲海 信義賞梅太美了
梅花初綻 目前已開3成
〔記者劉濱銓／南投報導〕冷氣團接力報到，信義鄉梅花初綻，當地賞梅勝地烏松崙，滿山梅樹已開出三成花朵，尤其前天下過雨後，昨天氣漸趨穩定，山區湧現一望無際的雲海，花海加雲海的絕美景況，彷彿人間仙境，預計元旦過後十五天都是盛開期，民眾可把握機會賞花。
元旦過後15天為盛開期
信義鄉農會總幹事黃志輝表示，梅樹生長有一年盛產、次年減產的生理特性，去年鄉內梅花開花期，適逢連續降雨，導致梅花都被打落，梅子結果相當差，不少農民索性就不採收了，而梅樹因未遭受敲打等採摘的傷害，休養生息一年樹勢變得強健，隔年只要低溫、水氣足，自然就能開出燦爛花朵。
他說，最近山區天氣溫度、水氣配合得當，烏松崙、牛稠坑等梅區花況平均都有三成以上，預計元旦連假將是首波賞梅高峰，之後花況還可延續十五至廿天，預計明年元旦到元月十五日都是梅花盛開期，山區梅花一次「爆開」、滿山怒放的「梅」景將精彩可期。
烏松崙石龜梅園園主詹順河表示，最近園區的梅樹都在開花，只是前天經過一場大雨，部分花朵被打落，昨天山區則是霧氣相當濃，伴隨而來的就是一片廣闊的雲海，運氣好才能搭配有雲海的天氣，一邊欣賞山上的梅花。
昨就有不少遊客趁著天氣穩定到山區健行賞花，不少民眾看到早開的梅花開得如此美麗，個個拿起相機拍下愈見繁茂的花況，甚至有小販開始架起攤位，準備迎接即將到來的賞梅商機。
踏雪尋梅 下月8日登場
農會說，元旦起即將進入賞梅旺季，除連假就能看見不錯的花況，也建議民眾能利用非假日上山賞梅，明年元月八日在牛稠坑柳家梅園還有一年一度踏雪尋梅主題日活動，屆時將有滾橡木桶、夫妻揹負等趣味競賽，參加或得名都能獲得農會好禮，現在賞梅正是時候。
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