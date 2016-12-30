〈中部〉蛀蟲藏木1.4億年 木化石博館珍寶
2016-12-30
〔記者陳冠備／田尾報導〕田尾鄉「隆盛木化石博物館」收藏五千件木化石，這些木化石經過一億四千萬年形成，經處理後，猶如玉石般晶瑩剃透，其中一件木化石竟爬滿巨型「蛀蟲」，每隻都超過三十公分長，巨大的模樣令人歎為觀止。館方表示，這些巨蟲在完全缺氧下遭掩埋才能形成蟲化石，猶如侏羅紀時代，藉由木化石再度呈現！
隆盛木化石博物館館長張小萍表示，這些巨蟲是侏羅紀時期的蛀蟲，因為生存演化關係，牠們已比現時的蟲類巨大許多，可長達三十公分以上，寬也有五公分，這棵樹上的蛀蟲約七、八隻，姿態各異，有些在鑽洞，有些在爬行，顯現當時正在活動著，卻不知何故瞬間遭掩埋，經過億萬年時間低溫高壓而形成化石。
張小萍說，由於蛀蟲沒有骨骼，掩埋時容易遭腐蝕，但這些蟲體未被腐蝕，遺骸更清晰可見，保存度相當完整，是極為稀有一件樹蟲共生的化石，因此當初做玉化拋光時，特別把蟲化石部分保留，以原貌呈現，不少參觀者都驚呼「好大的蟲」。
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