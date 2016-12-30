〈中部〉就職2週年 魏明谷秀「風光」成果

2016-12-30

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣政府昨天舉辦縣長魏明谷就職二週年施政發表會，魏明谷表示，未來將以「綠能文化、智慧彰化」為目標，尤其在綠能政策方面，國內外多家大廠已承諾投資離岸風電及太陽能發電，總金額超過八千億元。

魏明谷表示，上任以來推動「綠能文化、智慧彰化」，終於看到具體成果，目前縣府已與丹能風力公司（DONG Energy）簽訂「再生能源合作備忘錄」，預計投資一四○○億元，在彰化外海建置四座風場；台電公司也將投資三三○○億元，計畫裝設離岸風機及建立「再生能源營運中心」，加拿大NPI及新加坡玉山能源有限公司將投資一五七○億元，在彰化外海建置風力發電機組。

魏明谷說，除了風力發電外，彰化縣擁有充足的日照，到明年三月間，全縣將有二百多所學校將建置完成太陽能光電，積極在公家廳舍全面種電，未來還計畫在員大排及低窪地區「種電」，並與台灣速力（Soleq）能源公司進行太陽能的綠電合作，簽訂合作備忘錄，已投資及未來投資金額將超過一七○○億元。

此外，行政院長林全日前已宣布「鹿港國家歷史風景區」計畫啟動，未來推動六年投資六○億元來改造，用鹿港帶領彰化，帶領台灣，用文化觀光帶動彰化縣的觀光節慶。魏明谷說，在社會福利方面，「疼子三三三政策」將繼續實施，但必須有排富條款，另也會繼續補助長輩裝置免費全口假牙。

未來二年，魏明谷則承諾，將帶領縣府團隊秉持一步一腳印的精神，不斷傾聽民眾建言，勇於承擔、敢於負責，實現「綠能文化、智慧彰化」的縣政願景。