〈中部〉3橋下停車 中華陸橋元月底計時收費
中央陸橋採封閉式 建國陸橋開放式
〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市確定明年元月三日起實施路邊停車收費，市區十七條道路、五四○個停車格納入收費；中華、中央與建國陸橋下方停車空間也將收費，中華陸橋下的停車格最快明年一月底採計時收費，中央、建國陸橋將以月租為優先，每月只收一五○○元，最快二月底實施！
彰化市長邱建富表示，全市共有四座陸橋，其中中華、金馬陸橋路權為公路局，金馬陸橋暫不考慮，中華陸橋底下的四十八個汽車停車格已完成編號噴漆，只要完成程序，就比照路邊停車收費辦法，早上八點到晚上八點，每小時收費二十元。
彰化市公所工務課長謝景澤指出，市公所已送出中華陸橋下停車空間的交通維護計畫，預計安排明年一月中旬與公路總局會勘，原則上已取得公路總局的同意，會勘通過後，將由縣府租用支付使用費，再委由市公所辦理停車收費。
至於建國、中央陸橋下的停車場，謝景澤表示，中央陸橋確定採取封閉式停車場；建國陸橋採取開放式，兩者都優先採月租方式，月租方案還有剩餘停車位，才開放計時臨停。
建國實車實名制 兩橋採月租方案
建國陸橋月租方案已公告開放登記，第一順位是陸橋道路兩旁的萬安、下廓、阿夷住戶，第二順位是戶籍設在萬安、下廓、阿夷的里民，第三順位是在此租屋或是工作，第四順位是市民；同一戶只能登記一台汽車為限，當登記超過格位時，按順位來抽籤。
由於建國陸橋採實車實名制，也就是每個停車格都會漆上取得月租資格的汽車車牌，嚴禁分租轉租，或是車牌不符規定，一旦被發現將取消資格，也不得在格外停放或擺放汽車以外的物品，違規三次也將取消資格。
彰化市十七條納入收費的道路包括，中正路一段、中正路二段、曉陽路、民族路、三民路、華山路、仁愛路、民生路、光復路、中華路、旭光西路、建國南北路、中央路、孔門路、和平路、泰和二街、中民街；遇重大節日則停收，如元旦、農曆春節（除夕至初四）、端午節、清明節、中秋節及颱風或豪大雨等天災經縣府公告停止上班日、選舉日。
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