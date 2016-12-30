〈中部〉開車150Km教口琴 他助偏鄉童爭一口氣
三條國小口琴隊 連10年縣賽常勝軍
〔記者陳冠備／溪州報導〕彰化縣溪州鄉三條國小的口琴隊連續十年參加縣內賽得獎，甚至還前進全國賽奪下佳績，這些成績是口琴老師吳常熙辛勤教導所致。由於全校沒有會吹口琴的老師，吳老師每週從台中東勢開車前來義務指導口琴隊，往返一趟要一五○公里，他表示，雖然要開很遠的路，但看到這些愛音樂的小孩，是他心中最大的喜樂。
三條國小全校只有一一○人，口琴隊成軍十年來，校內一直沒有口琴專業教師，只由專長鋼琴的教師朱彥品等人指導，這群學生也很爭氣，一○一年時打敗彰化市中山國小，代表彰化縣參加全國賽，決賽時選用口琴老師吳常熙改編的演奏曲獲得優勝，讓吳老師發現這支來自偏鄉的隊伍。
吳常熙每週一天開車2小時 從東勢來指導
吳常熙表示，當初在臉書上看到三條國小缺少專業老師，竟能年年得獎，覺得很神奇，又發現該校口琴隊參賽演奏他改編的曲子，覺得很感動。去年九月間，他與校長聯繫後，決定每週花兩個小時，開車往返一五○公里到校義務教學，不計成本要把這份愛心傳承下去。
吳常熙說，父母親給小孩最好的投資就是學音樂，但城鄉還是有差距，城市教學資源豐富，偏鄉甚至連音樂老師都沒有，推廣口琴的首要目標，就是往偏鄉跑，而且口琴攜帶最方便，價格也最便宜。
學生廖宗勝表示，覺得吹口琴很美妙，進入口琴隊一年多來，沒想到自己能吹奏出這麼多首歌，覺得很有成就感，也很感謝吳老師寫很多曲子讓大家練習，因此進入更高超的音樂領域。
三條國小校長林淑貞表示，吳常熙老師為推廣口琴，成立國內第一個口琴交響樂團，連年邀請一千多位偏鄉學童聆聽高水準音樂饗宴，照顧偏鄉音樂教育可說是不遺餘力，感謝他對三條學生不辭辛勞的用心。
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