〈中部〉校長教武術 辦公室像兵器庫

2016-12-30

〔記者陳燦坤／二崙報導〕二崙鄉旭光國小校長室藏兵器？長的大刀，短的鐵尺，校長黃振崇都拿得出來，許多訪客感覺像走進一座傳統兵器庫，他解釋兵器全是傳承武術教材，為了方便授課，他放在辦公室當擺設。

民眾印象中學校校長辦公室多半書香氣息濃厚，牆邊書櫃填滿整排參考書，但黃振崇的辦公室卻是桌旁有一把斬馬刀，牆角則有一把大刀及一把黝黑踼刀，櫃子裡還可抽出一對鐵尺，黃振崇隨興之所致，常當場露兩手，一副「叔叔有練過哦！」的架勢，讓訪客覺得他作風另類。

黃振崇從小在西螺長大，童年晚間總跟著長輩一起打拳，聞名全台的西螺七崁武術不論是武野館、振興社或勤習堂拳法，他了然於胸，隨著時代演變，目睹地方武術沒落，為復育無形文化資產，他從國小學童教起，希望播下傳承種子。

黃振崇不認同外界習武好鬥的觀念，教打拳這幾年，他見到學童培養出能吃苦的態度，從明白武術的博大精深愈懂得謙虛、內斂，對授業老師更加尊重，地方武術對他而言不僅是文化傳承，也是學童品格教育的一環。