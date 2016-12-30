〈中部〉公費疫苗用完 連假當心流感
2016-12-30
〔記者林國賢／斗六報導〕縣府採購十八萬三千多劑流感疫苗已全數施打完畢，縣衛生局提醒民眾天氣轉為溼冷又逢元旦假期，是流感高風險期，請民眾勤洗手，出入人多場所載口罩，降低感染流感機會。
併發重症個案 雲林通報49例
縣衛生局長吳昭軍指出，據疾管署監測資料上週國內流感重症通報及住院人數與前一週持平，新增十例流感重症病例；今年七月迄今全國累計二百卅例流感併發重症個案，雲林則通報四十九例重症。重症個案有九成以上是五十歲以上成人，其中有九成三有慢性病史，這波流行高風險期有慢性病老人家要特別提高警覺。
吳昭軍說，民眾若發現身體不適，尤其出現發燒等症狀，最好在家多休息，不要逞強熬夜參加跨年活動，也要避免在通風較不好的環境活動，以免加劇病情，又傳染疫情，害己又害人。
家醫科吳醫師指出，「一燒」、「二痛」、「三疲倦」等是流感三大病徵，但臨床仍很容易與感冒混淆，民眾出現高燒症狀，最好都能就醫診療，尤其出現呼吸急促、呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、低血壓、活動力低或高燒持續七十二小時等危險徵兆，一定要迅速就醫。
沒有接種民眾 注意個人衛生
吳昭軍表示，沒有接種流感疫苗的民眾也不用過度擔心，平時勤洗手，注意個人衛生，出入人多公共場所戴上口罩，也可以降低感染流感的機率。
另外，全縣流感抗病毒藥劑合約院所共有七十四家，若家人出現流感等情況，可上雲林縣衛生局全球資訊網/疾病管制科業務專區（www.ylshb.gov.tw）或電洽衛生局電話05-5343917，會有專人服務。
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