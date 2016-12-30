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〈中部〉元旦起垃圾減量 拚每日減百噸

2016-12-30

縣府訂目標 盼半年內達成

〔記者黃淑莉／二崙報導〕縣內垃圾危機嚴重，縣長李進勇昨邀全縣二十鄉鎮市長研商，他重申解決垃圾危機要「自助人助」，明年元旦起嚴格執行垃圾分類，半年內全縣每日減少一百公噸，並將垃圾減量成果納入縣府核撥各公所補助款參考。

全縣每日垃圾量為三百卅六公噸，扣除台西、麥寮委託台塑六輕處理，及土庫、莿桐、二崙、褒忠、四湖及東勢等六鄉鎮採掩埋，其他十二鄉鎮每天有二百四十公噸均外運至其他縣市焚化，去年因外縣市以歲修、處理量過多等理由拒絕處理，縣內爆發垃圾危機。

環保局長林長造指出，最嚴重時縣堆置三萬多公噸垃圾，經過各方努力，去年垃圾危機直到今年九月才清運完成，九月至今全縣又堆置了一萬三千多公噸垃圾，雖協調各縣市及中央協助，外縣市則以大幅提高處理費、要求運回底渣等理由拒絕，縣府仍在努力協調中。

環保局表示，依環保署統計，全國每人每天垃圾清運量○．三八公斤，雲林每人每日則○．三九公斤，但二崙鄉落實垃圾分類，每人每天只有○．二九公斤，且廚餘回收率達十四．九％，全鄉每天垃圾量僅八公噸。

林長造說，破袋稽查發現縣民垃圾分類仍有很大進步空間，尤其廚餘占垃圾量六成，落實垃圾分類即可有效降低垃圾量。

各公所成效 列補助款依據

李進勇強調，二崙鄉是全縣模範，邀集各鄉鎮市首長及清潔隊長到二崙取經，避免雲林成為「垃圾城」，希望民眾能落實垃圾分類，「自助人助」減少垃圾量，一起達成半年內每日垃圾量減少一百公噸的「不可能任務」。

林長造表示，為達成目標，明年元旦起全縣嚴格執行垃圾分類，環保局針對各鄉鎮市，將訂有減量目標，且每月公布執行成效、加強破袋稽查，回收比例過高，將開單告發及退運，減量成效將作為補助款依據。

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  • 落實垃圾分類降低垃圾量，縣長李進勇首次邀集20鄉鎮市首長及清潔隊長研商。（記者黃淑莉攝）

    落實垃圾分類降低垃圾量，縣長李進勇首次邀集20鄉鎮市首長及清潔隊長研商。（記者黃淑莉攝）

  • 明年元旦起，將嚴格執行垃圾分類，半年內全縣每日減少100公噸，減量成果將納入縣府核撥各公所補助款參考。縣長李進勇（左三）昨天邀集20鄉鎮市首長、清潔隊長研商，並向二崙取經。（記者黃淑莉攝）

    明年元旦起，將嚴格執行垃圾分類，半年內全縣每日減少100公噸，減量成果將納入縣府核撥各公所補助款參考。縣長李進勇（左三）昨天邀集20鄉鎮市首長、清潔隊長研商，並向二崙取經。（記者黃淑莉攝）

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