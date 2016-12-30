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〈中部〉跨年活動連兩天 注意交管

2016-12-30

〔記者丁偉杰、林宜樟、蔡宗勳／嘉義報導〕迎接二○一七年，嘉義市今年跨年營造「樂團風」，並首度移師原台灣燈會場地（民族路與新生路交叉口），結合在地美食、公益與文創市集，今晚六點半到十一點半全國首創「跨年前夜祭」登場，明晚七點起的跨年晚會，連續五個半小時精彩演出，讓民眾感受嘉市跨年夜的熱情活力。

市府表示，今、明兩天活動地點行人徒步區管制，範圍包括新生路以東、公明路以南、志航街以北、啟明路以西，管制時間為傍晚五點至翌日凌晨一點；交通接駁部分，協調台鐵提供散場加班車，元旦凌晨嘉義至斗六站加班區間車一點、二點十分，元旦凌晨嘉義至台南站加班區間車一點、一點廿分、一點廿三分；專車接駁路線規劃於嘉義高商前、市府、中央噴水圓環及嘉義火車站。

阿里山音樂會 元旦登場

嘉義縣阿里山日出印象音樂會於元旦清晨五點半在阿里山森林遊樂區對高岳觀日平台舉行。竹崎分局規劃交通管制措施，自行開車者須行駛台十八線從八十九公里處三岔路口轉往塔塔加方向，於路旁有畫設臨時停車格停車，再搭接駁車或步行進入園區；機車不可入園，停放在大門三岔路口外往嘉義市方向，右側路旁機車臨時停車位。

梅山鄉公所跨年晚會，明晚七點半在梅山公園內階梯廣場舉行，由社區團隊與爵士樂團表演，公所備燒酒雞與湯圓幫民眾驅寒。

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