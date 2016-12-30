〈中部〉黃金烏魚子評選 老店、新手分組奪冠
2016-12-30
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府輔導嘉縣養殖漁業生產區發展協會舉辦「嘉義嚴選黃金烏魚子」評選結果出爐，鴻業海洋食品首度參賽就拿下五—七兩組冠軍，製作烏魚子二十年的老店鑫溶水產實業獲得七兩以上組冠軍，將於明天在布袋國小頒獎授證，活動現場有得獎烏魚子展售行銷。
鴻業海洋食品負責人蕭博忠從事漁產加工業，過去以蝦類產品為主，三年前才投入烏魚子製作。蕭博忠說，製作的烏魚子原料以當季新鮮，且用海水養殖的烏魚取得，雖然過去沒有製作烏魚子經驗，但掌握傳統日曬原則，再嘗試改良，所製作的烏魚子不會「死鹹」，口感綿密紮實。
鑫溶水產實業總經理曾申棟說，曾家製作烏魚子已傳承三代，烏魚子傳統作法沒有標準作業流程，需靠經驗豐富的師傅判斷天氣、海風及日照，隨時調整；七兩以上的烏魚子原料大塊，重壓時要將烏魚子厚度製成兩公分左右，並保持漂亮的形狀，需要高難度技術。
這項比賽由嘉義大學、稻江科技暨管理學院的專家學者評選，烏魚子外表需美觀，大小厚薄一致，沒有殘肉或其他附著物，乾溼度適中，軟硬合宜；評選結果：五—七兩組第一名鴻業海洋食品、第二名崇文食品、第三名鑫溶水產實業、優勝蔡榮坤、蔡育修；七兩以上組第一名鑫溶水產實業、第二名蔡榮坤、第三名鴻業海洋食品、優勝蔡育修、崇文食品、正鑫水產。
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