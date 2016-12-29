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〈南部〉父幫兒出氣 闖科大打2學生

2016-12-29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕正修科大昨天傳出校園暴力事件，陳姓學生家長不滿兒子與同學在LINE上互嗆，揪人闖進校園毆打張姓學生，幫兒子出氣，還波及幫張拿衛生紙止血的何姓學生，警方已將陳父依傷害罪嫌送辦。

警方調查，陳、張姓學生本是好友，兩人做專題報告分在同一組，不過陳生因工作常常沒參加分組討論，其他人不滿課業落在大家身上，陳、張二人在LINE上互嗆，引發陳父不滿。

四十一歲陳姓男子昨天上午十一時與蔡姓、楊姓友人，衝進企管大樓教室，找十八歲張姓學生理論，雙方一言不合，陳動手毆打張姓學生，還大喊：「拖出來！」嚇得在場男女學生驚聲尖叫。

張姓學生被打到眼角流血，何姓學生因為拿衛生紙趨前幫他擦拭也被打，張姓學生事後向仁武警分局報案。

陳父傍晚五時到案說明，坦承動粗，警方依傷害罪嫌將他送辦。

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父幫兒出氣 闖科大打2學生

正修科大昨天傳出校園暴力事件，陳姓學生家長不滿兒子與同學在LINE上互嗆，揪人闖進校園毆打張姓學生，幫兒子出氣，還波及幫張拿衛生紙止血的何姓學生，警方已將陳父依傷害罪嫌送辦。警方調查，陳、張姓學生本是…

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