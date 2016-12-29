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〈南部〉大貨車追撞12汽機車 3傷

2016-12-29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕蘇姓大貨車司機昨天上午行經大寮區新厝路，在鳳林二路口疑因煞車失靈，追撞貨車、小客車及機車共十二部，造成三人輕傷，當地知名小吃攤也遭池魚之殃，蘇姓駕駛酒測值為零，警方正釐清肇事原因。

林園警分局交通分隊調查，四十四歲蘇姓營造貨車駕駛昨天上午九時半，沿著新厝路由西向東行駛，該路段正值大坪頂下坡，貨車幾乎在沒有煞車的情況下，追撞同向前方五部小貨車，又衝到對向，撞到其他四部小客車及三部機車，再擦撞路口的（魚土）魠魚羹店及一旁電線桿才停下。

蘇姓駕駛有多處擦傷及輕微腦震盪，坐在副駕駛座同行的卅三歲陳姓男子與另名小客車駕駛輕傷，蘇姓駕駛酒測值為零，傷者沒有提告，蘇男將與車損駕駛協議賠償。

蘇男向警方表示，他從大坪頂下坡行經肇事路段時，疑似煞車失靈，才會發生連環車禍。全案正由警方釐清事故原因。

倒楣的還有路口知名的（魚土）魠魚羹店，因該路段經常發生車禍，不時遭到無妄之災，鐵門才剛做好就遭波及。

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  • 機車遭撞毀。（記者洪臣宏翻攝）

    機車遭撞毀。（記者洪臣宏翻攝）

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