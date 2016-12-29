〈南部〉大貨車追撞12汽機車 3傷
2016-12-29
〔記者洪臣宏／高雄報導〕蘇姓大貨車司機昨天上午行經大寮區新厝路，在鳳林二路口疑因煞車失靈，追撞貨車、小客車及機車共十二部，造成三人輕傷，當地知名小吃攤也遭池魚之殃，蘇姓駕駛酒測值為零，警方正釐清肇事原因。
林園警分局交通分隊調查，四十四歲蘇姓營造貨車駕駛昨天上午九時半，沿著新厝路由西向東行駛，該路段正值大坪頂下坡，貨車幾乎在沒有煞車的情況下，追撞同向前方五部小貨車，又衝到對向，撞到其他四部小客車及三部機車，再擦撞路口的（魚土）魠魚羹店及一旁電線桿才停下。
蘇姓駕駛有多處擦傷及輕微腦震盪，坐在副駕駛座同行的卅三歲陳姓男子與另名小客車駕駛輕傷，蘇姓駕駛酒測值為零，傷者沒有提告，蘇男將與車損駕駛協議賠償。
蘇男向警方表示，他從大坪頂下坡行經肇事路段時，疑似煞車失靈，才會發生連環車禍。全案正由警方釐清事故原因。
倒楣的還有路口知名的（魚土）魠魚羹店，因該路段經常發生車禍，不時遭到無妄之災，鐵門才剛做好就遭波及。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
父幫兒出氣 闖科大打2學生
正修科大昨天傳出校園暴力事件，陳姓學生家長不滿兒子與同學在LINE上互嗆，揪人闖進校園毆打張姓學生，幫兒子出氣，還波及幫張拿衛生紙止血的何姓學生，警方已將陳父依傷害罪嫌送辦。警方調查，陳、張姓學生本是…
網友回應
熱門新聞
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 松本潤偷吃AV女優 長達4年
- 巨人洽談轉播 在台全力放送
- 自由廣場》德文老師說：Nicht lustig（這不好笑）
- 大專生公部門見習 明年職缺千名
- 元大寶華︰明年怠速式復甦
- 全民健保APP 看診資訊立即查
- 亞洲日企加薪 印度最多台灣最少
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
- 于冠華結紮18年 再婚喊拚試管
- 退輔會8 家天然氣股權 轉讓國民黨
- 今年十大賺賠錢基金 巴西拉美最讚 中國最慘
- 山老鼠砍百歲老樹 警救命
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT delegation to China broke law: DPP legislator
- 追思會證道 牧師爆他生前外遇
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT chairwoman apologizes over party infighting
- 自由廣場》外交部長，你在等甚麼？
- 華銀徵314人 起薪33.5Ｋ
- 反洪派縮手 國民黨選制爭議暫歇
- ATT筷時尚 搶攻桃園外帶市場
- 三星合併案涉弊 韓國民年金總監被捕
- 國中158cm 陳柏良一度不想踢球
- 正名台灣 勿再自綁手腳
- 詐團豪宅當機房 供三餐、點心
- 以色列總理疑涉不法 傳檢察總長令調查
- 吳建豪沒空做人 無緣和老婆跨年
- 陽岱鋼加盟不到10天 球員卡出爐
- 林口倉儲大火 5000坪全毀
- 本季一場都沒打！ 蔣淯安第2高票
- 淡水有「攝」狼！ 開窗偷拍正妹入浴
- 疑妻外遇 殺妻後自殘判15年
- Chopard祖母綠 鎖定Super塔尖
- 美國務卿放起身砲 痛批以色列屯墾政策
- Dyson不倒翁吸塵器 翻倒自動站好
- 鼓勵都更 危險老屋再放寬
- 〈實現我的旅遊夢〉彷彿穿越時空─越南12日遊
- 民宅大火 3女衝火場救老伯
- 胡志強轟黨產會違憲 外媒質疑黨國不分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉大貨車追撞12汽機車 3傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分