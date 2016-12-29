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〈南部〉勞方退讓 澎湖公車司機罷工落幕

2016-12-29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖史上首次罷工—由車管處企業工會發起的大罷工，經勞動部關係司長王厚偉協調，雙方達成共識，勞方同意退讓，即日起恢復上班，風波落幕。

司機靜坐 縣府調遊覽車支援

車管處工會前晚以爭取同工同酬、年終獎金、離島加給、子女教育、生育及婚喪補助金為由，進行投票，通過自即日起，無限期罷工；縣府漏夜調度遊覽車支援，維持學生班車正常運作，其餘則減班因應。

昨日原定上班三十四名駕駛，十四人簽到上班，車管處調度九部遊覽車支援；企業工會也發動反制，上午五時占據發車場，靜坐抗議，阻止上班司機發車，勞動黨新竹縣議員高偉凱與台南市產業總工會秘書長黃育德，也專程抵澎聲援。七十二名警力現場維持秩序，車管處調度十三部車，由其他地點發車，因此並未延誤時間。

陳光復也偕同秘書長胡流宗、警察局長劉祥浤等人坐鎮車管處，並對罷工司機柔性喊話，希望以民眾交通權利為重，同時澎湖公車司機待遇已是全國最高，也未超時，薪水待遇已不斷提高，有四萬多元，一切依照勞工契約，呼籲罷工司機儘快返回崗位，否則將依勞工契約及工作準則處理。

勞動部協調 一日罷工仍給薪

由於縣府趨於強硬，工會又堅持同工同酬，壓縮協調空間，一度讓無限期罷工無轉圜空間，直至勞動部派員抵澎協調才出現轉機，資方理解勞工爭取提高待遇立場、勞方體會資方無法調薪的困難，雙方同意即日起正常上班，資方允諾發放罷工一日薪資，不追究責任；至於第三強制責任險則由一百八十萬元提高為三百萬元，另增加財物險二十萬元，由資方負擔七成、勞方負擔三成。

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  • 澎湖車管處企業工會發動會員在發車場靜坐抗議，阻止公車發出。（記者劉禹慶攝）

    澎湖車管處企業工會發動會員在發車場靜坐抗議，阻止公車發出。（記者劉禹慶攝）

  • 澎湖縣長陳光復一早趕往車管處坐鎮，指示以交通順暢為當務之急。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復一早趕往車管處坐鎮，指示以交通順暢為當務之急。（記者劉禹慶攝）

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