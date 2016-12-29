〈南部〉成大辦越南語認證制 獲國際承認
明年二月將首辦測驗
〔記者劉婉君、洪瑞琴／台南報導〕考越南語認證不用再飛到越南了！國立成功大學越南研究中心研發越南語認證制度，符合越南教育部標準，也獲得越南國家大學、河內大學、美國哈佛大學、澳洲國立大學、日本大阪大學等國內外大學越南學系承認，明年二月將首度舉辦測驗，在國內就能取得認證，獲得多一份前進越南的競爭能力。
近年來學習越南語人口增加，開辦越南語課程學校也從二十餘所增加至四十七所，成大越南研究中心主任蔣為文表示，政府推動新南向政策後，許多學校洽詢相關師資，未來學習越南語人口將愈來愈多，中心與社團法人台越文化協會主辦「國際越南語認證」，全部由台灣主導，「自有品牌、國際有效」。
蔣為文指出，國際越南語認證結合台灣及越南學者共同研發，以多年的台語認證研發經驗，加上對越南語多年研究，依照國際標準CEFR及越南教育部公布的分級標準，共分為三階六級，分別為A1基礎級、A2初級、B1中級、B2中高級、C1高級、C2專業級，初級考試科目包括聽力及閱讀測驗，中級與高級包括聽力、閱讀、書寫及口語測驗，只要取得B1認證，就可到越南進修或工作。
首場測驗 即日起報名
「國際越南語認證」每年春、秋季各舉辦一次測驗，北、中、南三地都會設置考場，首場將在明年二月十八日舉行，即日起至明年一月十日報名。相關資訊可上http://cvs.twl.ncku.edu.tw/ivpt/查詢。
另，因應新南向政策，南市議會議長賴美惠在定期會閉幕後，率領議員前往越南實地考察，慰問當地台商並與多位台商代表舉行座談，訪問團讚賞台商篳路藍縷開創事業的勇氣和成就，並帶來台南在地農特產伴手禮，慰解台商的思鄉情愁。
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標題：〈南部〉成大辦越南語認證制 獲國際承認
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