〈南部〉總舖師號召助學 認捐年菜做公益
2016-12-29
〔記者王涵平／後壁報導〕八十五歲總舖師殷總吉發起「你出錢．我出力～愛心年菜贈家扶助學活動」，五道拿手古早味料理二千元，每份捐出五百元助學，邀請各界踴躍認購。
殷總吉十六歲就跟著父親學廚藝，父親是名聞遐邇的總舖師「鑑師」，他從父親身上學得一手好廚藝，也傳承父親樂善好施的精神，看到北台南家扶今年孝悌兒童小辰的事蹟，對年僅十二歲的小辰就要照顧三名罹患癌症的長輩，感到相當心疼，經了解北台南家扶目前除玉井三清宮捐贈山區扶助戶四十五份年菜外，其他弱勢家庭年菜尚無著落，決定利用自己專長發起愛心活動，民眾認購五道年菜每份二千元，包括人參玉竹土雞湯、招牌魚翅羹、筍干蹄膀、干貝佛跳牆、櫻花蝦米糕等，相對捐出五百元助學金，希望明年一月十五日達成認購二百份年菜目標，讓受助家庭好過年。
北台南家扶主任莊淑惠表示，目前共服務一千多戶弱勢家庭，其中有近七成為單親、另各有約一成多為隔代教養及新住民家庭，其中有六成多家庭年收入在二萬元以下，殷總吉自八十四年加入家扶擔任扶幼委員，相當關心弱勢，曾獲九十四年好人好事代表殊榮，常騎著野狼機車前來北台南家扶為孩子添加營養品與學用品。
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