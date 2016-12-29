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〈南部〉興建龍崎掩埋場 挺建派︰發展地方

2016-12-29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕龍崎掩埋場開發案爭議不斷，繼廿六日牛埔里長陳永和與反對興建里民共同發聲後，支持興建的里民昨則在高雄市聯合國際職業婦女協會理事長張禾沂出面下，指控陳里長高舉環保旗幟卻違反環保，不顧地方發展與弱勢就業需求，分裂地方感情。

對此，陳永和回應強調，真理越辯越明，環保局已為他澄清，開罰的是逾期申報，只是文書填報資料的行政作業疏失，與污染無關，反對陣營一再攻擊抹黑，也針對恐嚇他的人提告，以正視聽。陳永和回駁張女，若要主持正義，直接來跟他求證對質，而不是一味聽信片面之詞，拿不實指控來中傷他和里民情感。

張禾沂表示，自己是台南人關心地方事，牛埔人支持興建大有人在，從環保署公開資料上可以查到， 陳里長的家族工廠被稽查到違反廢清法而被開罰二次，去年的兩個月有申報污泥跟廢活性碳，那麼過去這些年的污泥到底跑去哪裡了？

強調缺乏產業 有就業需求

他們強調，龍崎牛埔人支持興建，不是區區幾人而已，但遭受不公平待遇，這裡因為土地貧瘠，又缺乏產業，人口外流嚴重， 有合法企業將進駐，大多數人便希望安穩尋工作， 也有讓子女回鄉就業的期盼。

張禾沂說，龍崎掩埋場建不建，跟她沒關係，但這是經過環評通過，且是國家政策興建處理場，否則將來廢棄物哪裡去？同樣留給下一代垃圾問題，反對陣營表達不同立場，但也不能將贊成的人抹黑成為了小利不顧家鄉的模樣，這點讓鄉親難以忍受。

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  • 龍崎掩埋場興建案紛爭未休，挺建派發聲支持興建。（記者洪瑞琴攝）

    龍崎掩埋場興建案紛爭未休，挺建派發聲支持興建。（記者洪瑞琴攝）

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