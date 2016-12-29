〈南部〉【南市教育產業工會暨教師會公布】2016南市教育代表字 「亂」
〔記者劉婉君／台南報導〕二○一六年進入尾聲，台南市教育產業工會暨教師會昨公布南市年度十大教育新聞，並以「亂」字做為代表字，今天還將針對全國僅南市未設置公幼廚工，北上向監察院申請調查。教育局表示，教師團體對台南市教育評論偏頗，市府深感遺憾。
兩會選出的年度十大教育新聞，分別為教育力大幅滑落、名列六都之末；全台公幼有廚工，唯台南堅持不設等。南市教育產業工會理事長侯俊良昨與台南市教師會理事長陳杉吉、秘書長許又仁召開記者會，認為市府政策性自我矛盾，一邊說開放政府，一邊對校長遴選等政策卻又未開放，對工會提的建言也不採納；南市是全台唯一未依法聘任公幼廚工的縣市，五年來少了二至三億元中央補助，教育部長潘文忠已表示未來不會停止，但南市明年度預算仍然沒有編列，顯然仍不願依法申請補助，應有人對此負起責任，為此今天將北上監察院申請調查。
侯俊良要求市府落實開放政府、依法行政政策，加強與各教育團體的尊重及合作。針對教育局有意將「保障行政」列入全市介聘辦法中的超額處理原則，工會發動連署反對，目前已有逾千人響應。
教育局︰評論偏頗
教育局表示，南市合併升格以來，市府在有限財政條件、少子化日益嚴重的客觀環境下，對教育軟硬體建設及教師權益的投資不減反增，各項教育績效有目共睹。教師團體僅因部分議題與市府意見不一，即對南市的教育施政做出偏頗評論，顯失公允，也抹煞所有人的努力，市府深感遺憾。
至於幼兒園廚工部分，教育局指出，南市公立幼兒園原本即有廚工，由國小廚房統一供餐或併入國小由鄰近學校中央廚房供應，廚工及營養師人力可相互支援運用，且國小廚工僱用已計入幼兒園用餐人數，目前學校運作多沒有問題，如果在幼兒供餐部分有困難或個別需求，也可行文教育局專案處理。
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