| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉【南市教育產業工會暨教師會公布】2016南市教育代表字 「亂」

2016-12-29

〔記者劉婉君／台南報導〕二○一六年進入尾聲，台南市教育產業工會暨教師會昨公布南市年度十大教育新聞，並以「亂」字做為代表字，今天還將針對全國僅南市未設置公幼廚工，北上向監察院申請調查。教育局表示，教師團體對台南市教育評論偏頗，市府深感遺憾。

兩會選出的年度十大教育新聞，分別為教育力大幅滑落、名列六都之末；全台公幼有廚工，唯台南堅持不設等。南市教育產業工會理事長侯俊良昨與台南市教師會理事長陳杉吉、秘書長許又仁召開記者會，認為市府政策性自我矛盾，一邊說開放政府，一邊對校長遴選等政策卻又未開放，對工會提的建言也不採納；南市是全台唯一未依法聘任公幼廚工的縣市，五年來少了二至三億元中央補助，教育部長潘文忠已表示未來不會停止，但南市明年度預算仍然沒有編列，顯然仍不願依法申請補助，應有人對此負起責任，為此今天將北上監察院申請調查。

侯俊良要求市府落實開放政府、依法行政政策，加強與各教育團體的尊重及合作。針對教育局有意將「保障行政」列入全市介聘辦法中的超額處理原則，工會發動連署反對，目前已有逾千人響應。

教育局︰評論偏頗

教育局表示，南市合併升格以來，市府在有限財政條件、少子化日益嚴重的客觀環境下，對教育軟硬體建設及教師權益的投資不減反增，各項教育績效有目共睹。教師團體僅因部分議題與市府意見不一，即對南市的教育施政做出偏頗評論，顯失公允，也抹煞所有人的努力，市府深感遺憾。

至於幼兒園廚工部分，教育局指出，南市公立幼兒園原本即有廚工，由國小廚房統一供餐或併入國小由鄰近學校中央廚房供應，廚工及營養師人力可相互支援運用，且國小廚工僱用已計入幼兒園用餐人數，目前學校運作多沒有問題，如果在幼兒供餐部分有困難或個別需求，也可行文教育局專案處理。

廣告
  • 台南市教育產業工會暨教師會公布南市年度十大教育新聞及代表字。（記者劉婉君攝）

    台南市教育產業工會暨教師會公布南市年度十大教育新聞及代表字。（記者劉婉君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
父幫兒出氣 闖科大打2學生

正修科大昨天傳出校園暴力事件，陳姓學生家長不滿兒子與同學在LINE上互嗆，揪人闖進校園毆打張姓學生，幫兒子出氣，還波及幫張拿衛生紙止血的何姓學生，警方已將陳父依傷害罪嫌送辦。警方調查，陳、張姓學生本是…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：〈南部〉【南市教育產業工會暨教師會公布】2016南市教育代表字 「亂」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.