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〈南部〉今年最後夕陽在安平 17時25分

2016-12-29

〔記者王捷／台南報導〕想看到二○一六年日落嗎？國內最晚日落時間在太平島，不過本島平地最晚日落在台南，日落時間約在下午五點廿四分到五點廿五分，南區氣象中心評估，目前預報台南沿海為晴到多雲天氣，溫度約十七到廿度，因海邊風強，體感溫度較低約十五到十八度，加上日落後溫度降低快，建議加件防風外套，欣賞日落請提早十分鐘準備。

南區氣象中心指出，今年最後日落最早在新北市淡水下午五點十五分，因此在新北的民眾想觀賞最後日落要提早準備，最晚平地日落時間則有三處，分別是高雄西子灣、屏東關山及台南安平，日落時間都是下午五點廿五分，高山日落最晚則是玉山主峰，時間是下午五點卅一分。

不過氣象局強調，本島平地日落最晚是台南安平，雖然台南、高雄、屏東的日落時間預計在下午五點廿五分，且三地天氣預估都是雲層、降雨機會少，但是安平因為相較屏東、高雄更靠西邊，所以可能稍微延後最後一抹夕陽。

另外，要搶先在二○一七年看見日出，建議民眾可以前一天到達，本島平地第一道日出在墾丁龍坑，時間在晨間六點卅五分，想看日出民眾可以提早準備。

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